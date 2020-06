Un lider de extrema dreaptă din Danemarca a fost condamnat la închisoare pentru rasism şi defăimare

Avocatul Rasmus Paludan, liderul partidului de extremă dreaptă Stram Kurs din Danemarca, are interdicţie de a-şi exercita profesia pe durata a trei ani, fiind condamnat joi la trei luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de rasism, informează Reuters.

Formaţiunea Stram Kurs (Linia Dură) a fost la un pas de a intra în parlament la ultimele alegeri din Danemarca, promovând o politică bazată pe interzicerea islamului şi deportarea sutelor de mii de musulmani, potrivit agerpres.ro.

Paludan a intrat în atenţia publicului pentru prima oară în 2017 când a început să posteze clipuri video antimusulmane pe Youtube.

Printre acţiunile sale scandaloase se numără şi arderea publică a Coranului, uneori înfăşurat în bacon, în ceea ce el a spus că este un tribut adus libertăţii de expresie.

Paludan a fost condamnat la 14 zile de închisoare condiţionată în 2019 pentru discurs rasist.

El se confruntă acum cu o condamnare la o lună de închisoare cu executare şi alte două luni cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat în 14 diferite capete de acuzare pentru rasism, defăimare şi şofat periculos.

În plus, ca parte a sentinţei, Paludan are interdicţie de a-şi exercita profesia timp de trei ani, iar permisul de conducător auto i-a fost suspendat pentru un an, fiind condamnat de asemenea la plata unei amenzi de aproximativ 40.000 de coroane daneze (circa 6.000 de dolari), a indicat tribunalul într-un comunicat. Paludan a respins toate acuzaţiile.