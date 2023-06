Un lider de sindicat denunță un 'atac' asupra sindicatelor și o 'manipulare': 'Guvernul i-a iritat și mai mult pe oameni!'

Simion Hăncescu, liderul FSLI, susține că atitudinea „sfidătoare a guvernanților” mai mult i-a iritat pe profesori, iar greva continuă.

„Situația e critică. Mai e o săptămână de școală și ce a făcut Guvernul i-a iritat și mai mult pe oameni. Asta e problema de fond. Noi am cerut o OUG care să certifice acele majorări salariale prin grila de salarizare. De la OUG nu s-a acceptat și n-am înțeles… am cerut să iasă cineva de la Guvern, ministrul Justiției să ne spună de ce nu se poate da OUG. Am discutat cu juriști și spun că o astfel de OUG se poate da”, a declarat joi Simion Hăncescu, liderul FSLI, la emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, la posul B1 TV.

„De la OUG s-a ajuns la Memorandum și de la Memorandum am văzut că s-a dat azi o declarație politică…”, a susținut liderul de sindicat.

„Guvernul se face vinovat de tot ce se întâmplă în acest moment. Tot ce se întâmplă acum cu această manipulare și atac asupra liderilor, tot felul de lucruri nu fac altceva decât să-i determine pe oameni să continue greva. Procentul la nivel de țară e foarte mare. Noi centralizăm și probabil aproape de 70% sunt în grevă și ea continuă. Mâine așteptăm 20.000 de oameni în Piața Victoriei și vor merge în marș la Palatul Cotroceni din nou”, a mai declarat Hăncescu.

Potrivit legii, „nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor/lucrătorilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ”.