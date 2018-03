Un lider PSD rupe rândurile înainte de Congres: Mesaj categoric transmis lui Liviu Dragnea - 'ar fi PĂGUBOS'

Un lider PSD rupe rândurile chiar înainte de Congresul partidului şi îi transmite un mesaj categoric preşedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat că în opinia ei ar fi păgubos inclusiv pentru Liviu Dragnea să îi elimine din conducerea PSD pe cei care sunt incomozi, şi care au puncte de vedere diferite de ale şefului PSD.

„Ştiţi, până la urma de ce organizam Congres, la asta trebuie să răspundem luni. Trebuie sa venim cu un proiect de ţară, ce vrea PSD de la această ţară. Mandatele conducerii partidelor sunt de 4 ani de zile, atât pentru preşedinte, vicepreşedinte, secretar general. Secretarul general nu e ales de congres. Ca urmare, pentru preşedinte şi vicepreşedinte, ori alegem toate funcţiile ori alegem cand se termină aceste mandate. Nu ştiu ce vom face, asta e opinia mea. Ar fi păgubos pentru domnul Dragnea sa ii elimine pe cei care au puncte de vedere diferite. Chiar daca nu avem aceaşi opinie, putem gasi solutii şi mai benficii pentru ei care ne-am angaja sa guvernam. Ar fi trist ca oamenii care au ceva de spus sa nu isi mai gasesca locul. Ar fi impardonabil, in opinia mea", a spus aceasta la Realitatea TV.

Pe de altă parte, Andronescu a refuzat să spună dacă va candida pentru vreo funcţie la Congres. Un răspuns clar va avea luni. „Eu nu as vrea sa fac referire la ce voi face eu la Congres, decat dupa sedinta CexN. Ştiti, am o cariera in spate, si nu vreau sa ma abat de la principii, in functii de principii, merg mai departe sau nu. Raspunsul meu ar fi tranşant daca as sti ce discutam, la Congres. Cum sa va anunt eu ce fac, daca luni aflam ca nu se fac alegeri pentru funcţii", a mai spus Andronescu.