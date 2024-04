'Dați-mi gloanțe! Ce poate face un tanc?': un lunetist american care luptă în Ucraina dezvăluie ce se întâmplă cu adevărat în prima linie a frontului

Un veteran american care luptă în Ucraina a declarat că soldații sunt disperați după artilerie și muniție. Nu îi interesează să primească echipamente mai scumpe, cum ar fi tancuri, în acest moment, pentru că nu de asta au cea mai mare nevoie, a adăugat el pentru Business Insider.

Jonathan Poquette spune că lipsa de muniție din Ucraina a însemnat că soldații ucraineni au trebuit să devină mult mai selectivi în privința țintelor pe care să le lovească, uneori chiar să nu lovească grupuri de ruși care avansează și pe care le-ar fi lovit mai devreme în timpul invaziei rusești.

Și, în timp ce privește cum aliații Ucrainei dezbat ce ajutor suplimentar să acorde țării, el are o pledoarie clară :"Cu Occidentul, vezi atât de multe lucruri despre: "Oh, da, ei donează aceste vehicule, aceste vehicule, aceste vehicule, aceste vehicule. Dați-mi gloanțe. Dați-mi mortiere. Dați-mi artilerie. Dați-mi lucruri care să le permită soldaților individuali să lupte și să-i ucidă pe ruși".

Poquette este lunetist în cadrul Companiei Chosen - o forță internațională din cadrul Brigăzii 59 motorizate a armatei ucrainene, desemnată oficial ca unitate de recunoaștere, dar adesea folosită mai mult pentru asalturi în prima linie și misiuni defensive - și se recuperează de la sfârșitul lunii ianuarie în urma unei răni suferite la Kiev.

El a spus că deficitul îndelungat de armament și echipament a însemnat că armele care ar putea menține soldații în viață și ar putea împiedica Rusia să cucerească teritorii sunt necesare mai urgent decât orice altceva care ar putea ajuta la planificarea pe termen lung sau ar putea ajuta la atacurile de la distanță.

El a spus că, deși vehiculele scumpe, precum tancurile, "contează, cred că acestea umbresc imaginea de ansamblu". Ceea ce contează în acest moment este "muniția, grenadele, claymores sau alte tipuri de mine, rachete, diverse sisteme de rachete diferite" "Ce poate face un tanc?", a întrebat el retoric, spunând: "Ce poate face un tanc? "Nu atât cât 50.000 de obuze de artilerie, 5.000 de obuze de mortier".

Nu există muniție suficientă

Cu suficientă muniție, a spus el, "am putea literalmente să-i facem bucăți" atunci când Rusia trimite valuri de oameni. Dar, a adăugat el, pur și simplu nu sunt suficiente. El a spus că, atunci când predau o poziție unui alt grup, soldații care îi preiau îi cer muniția și grenadele.

"Atât de disperată devenea situația, până acolo încât, literalmente, chiar înainte de a pleca, ne luam toate încărcătoarele și scoteam toate gloanțele, apoi puneam încărcătoarele goale înapoi în trusa noastră și apoi ne luam toate grenadele, și era ceva de genul: "Poftim, aveți nevoie de ele"".

Ucraina a primit tancuri și vehicule blindate de la aliați, dar acestea au sosit după lungi dezbateri cu privire la oportunitatea trimiterii lor. Mulți analiști de război au spus că întârzierea a însemnat că Rusia a avut mai mult timp să se pregătească pentru sosirea lor, ceea ce le-a făcut mai puțin eficiente pentru Ucraina.

Artileria și muniția au avut un impact mult mai decisiv pe câmpul de luptă.

Ajutor insuficient din partea aliaților

Ucraina suferă de lipsuri critice, în timp ce republicanii din Camera Reprezentanților din SUA blochează un ajutor suplimentar de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Acest pachet include aproape 14 miliarde de dolari pentru ca Ucraina să cumpere arme și muniții.

Și în timp ce ajutorul din partea națiunilor europene continuă, multe dintre ele spun că nu au suficiente echipamente în arsenalele lor pentru a remedia lipsurile Ucrainei.

Germania a anunțat săptămâna aceasta că va oferi Ucrainei 10.000 de cartușe de artilerie în zilele următoare, dar aceasta este o cantitate infimă din ceea ce are nevoie Ucraina: Analiștii de conflicte au declarat luna trecută că Ucraina "are nevoie de aproximativ 75.000-90.000 de proiectile de artilerie pe lună pentru a susține războiul în defensivă, și mai mult decât dublu - 200.000-250.000 - pentru o ofensivă majoră".

Unele planuri mai ample sunt, de asemenea, în curs de desfășurare, inclusiv un plan condus de Republica Cehă pentru a se aproviziona cu muniție din afara Uniunii Europene, despre care surse au declarat pentru The Guardian că ar putea începe să livreze obuze Ucrainei înainte de luna iunie.

Dar efectul penuriei, a spus Poquette, este că soldații își raționalizează muniția.

Ucraina trebuie să transmită unele obiective

El a spus că au încetat să mai tragă asupra grupurilor mici de soldați ruși care avansează, așa cum ar fi făcut-o mai devreme în timpul conflictului. "A început să se ajungă la punctul în care, dacă grupul era suficient de mic care ataca, atunci ucrainenii îl evaluau și spuneau: 'Ei bine, sunt doar doi sau trei tipi, poate patru. Merită cu adevărat un foc de artilerie sau un foc de mortier?".

În schimb, s-ar gândi dacă infanteria ar putea să-i atace. Această strategie implică riscuri mai mari pentru soldații ucraineni.

Poquette afirmă că unitatea sa a trebuit să devină mult mai selectivă atunci când a trebuit să lovească ținte cu HIMARS furnizate de SUA, o armă care a schimbat jocul atunci când a ajuns pentru prima dată în Ucraina.

Ucraina ar fi într-o "situație mult mai bună" dacă nu s-ar confrunta cu lipsurile, a spus el. SUA sunt "oarecum responsabile pentru lipsa noastră de capacitate de a menține terenul", deși a adăugat că, în opinia sa, unele tactici și acțiuni proaste ale Ucrainei au împiedicat uneori progresul acesteia.

Iar problema este cunoscută pe scară largă: Oficialii europeni au petrecut luni de zile recunoscând producția insuficientă de muniție de pe continent. La începutul acestei luni, Comisia Europeană a anunțat 540 de milioane de dolari pentru accelerarea producției de arme, inclusiv muniție de artilerie.

Nu se poate planifica pentru viitor

Poquette a declarat că problema cu ajutorul occidental a fost că acesta a venit în "bucățele", cu dezbateri lungi înainte de a fi trimise anumite echipamente și diferite niveluri de sprijin care sosesc în pachete diferite.

El a întrebat "cât de mult am fi putut obține în plus" în ofensiva din vara anului 2022, în care Ucraina a reușit să recucerească porțiuni mari de teritoriu înainte de a fi "blocată" din cauza lipsei de echipament. "Se simte ca și cum tot ceea ce am primit a fost fie prea târziu, fie este doar suficient pentru a rezista cu greu, în cazul în care se simte ca și cum ori de câte ori donează lucruri, este un fel de suficient pentru a menține Ucraina în picioare, dar fără a se gândi la termen lung", adaugă acesta.

Asta înseamnă că soldații ucraineni trebuie adesea să planifice mai degrabă supraviețuirea decât succesul pe termen lung. În această situație se află în acest moment.

El a descris Ucraina ca fiind prinsă într-un ciclu în care nu primește suficient ajutor din partea Occidentului pentru a putea planifica atunci când sosesc noi ajutoare: "Aceste runde vor fi bune timp de două luni, dar ce se întâmplă peste cinci luni, iar apoi trec cinci luni și totul se întoarce la același lucru. Ei bine, suntem din nou lipsiți de runde".

Este o problemă pe care mulți din Occident o semnalează, inclusiv premierul Lituaniei, partenerul ucrainean, care a declarat luna trecută pentru BI că este "atât de trist" să privească cum se repetă același scenariu în mod repetat.

Aceasta include, a spus ea, atunci când aliații Ucrainei spun că nu-i vor da un tip avansat de armament pe care îl cere, de teamă să nu provoace Rusia, doar pentru a face acest lucru câteva luni mai târziu, când mulți ucraineni au murit și arma ar putea să nu mai fie la fel de relevantă.

Preocupările lui Poquette cu privire la muniție sunt un ecou al problemelor profunde cu care se confruntă Ucraina.

Ucraina s-a retras din orașul Avdiivka în februarie, oferind Rusiei prima victorie majoră în ultimele luni. Casa Albă a declarat că acest lucru s-a datorat faptului că soldații ucraineni au fost nevoiți să raționalizeze muniția "din cauza aprovizionării tot mai reduse ca urmare a inacțiunii Congresului".

În ianuarie, ministrul ucrainean al apărării a declarat că forțele sale puteau trage doar o treime din ceea ce putea trage Rusia în fiecare zi.

Ucraina și-a sporit propria producție de arme, dar și Rusia a făcut la fel. Experții spun că Rusia are o mulțime de personal, material și avantaje industriale aici, cu o populație mult mai mare și mult mai multe resurse.