Un mare duşman al lui Traian Băsescu recunoaşte victoria fostului preşedinte: 'Nu am simţit o mână invizibilă'

Un mare duşman al fostului preşedinte, Traian Băsescu, recunoaşte victoria fostului şef al statului. Deşi erau în tabere diferite în 2009, Ludovic Orban e convins că întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea nu a influenţat scrutinul în care Băsescu l-a învins pe Mircea Geoană.

Ludovic Orban e de părere că întâlnirea din 2009 dintre George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi la Gabriel Oprea acasă nu are nimic de-a face cu alegerile prezidențiale în urma cărora a fost ales Traian Băsescu. „Pur și simplu erau niște oameni care se cunoșteau între ei și au vrut să trăiască împreună febra alegerilor”, a spus liderul PNL. „Nu cred că într-o întâlnire, acasă la cineva, se putea întâmpla ceva legat de alegeri. Sincer vă spun. Nu cred lucrul ăsta. Faptul că erau împreună, într-adevăr, nu e ok, dar nu cred că ar fi putut face ceva dintr-o întâlnire privată la cineva acasă”, a declarat Orban în direct la Antena 3.

„În 2009, când erau alegerile prezidențiale, am fost în tabăra cealaltă și am urmărit, am controlat și pot să vă spun că nu am simțit o mână invizibilă care să interfereze ilegal asupra modului de desfășurare a alegerilor”, a mai adăugat Ludovic Orban.