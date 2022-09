Un medic atrage atenția la corelația dintre vitamina D și diabet: 'Este importantă în scăderea glicemiei'

Medicul primar oftalmolog dr. Florian Baltă, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti, recunoscut în domeniul chirurgiei vitreo-retiniene, susţine că 80% din populaţie suferă de un deficit de vitamina D şi că aceasta este foarte importantă pentru pacienţii cu diabet, la care s-a constatat că le scade inclusiv parametrii glicemiei.

"Din punctul meu de vedere, există o descoperire evidenţiată în urmă cu câţiva ani, potrivit căreia există în populaţie deficit de vitamina D. Cu pandemia s-a răspândit ideea - şi e bine acest lucru - că e importantă vitamina D pentru imunitate. Eu încerc să spun, de exemplu, că nu doar la 80% dintre oameni există un deficit de vitamina D şi că e importantă compensarea deficitului la toţi oamenii, dar mai ales la pacienţii cu diabet, unde am văzut un efect de îmbunătăţire a parametrilor, de scădere a glicemiei (...) Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie răspândit", a declarat, pentru AGERPRES, dr. Florian Baltă.

Doctorul Baltă a participat, vineri, la Conferinţa Naţională "Interdisciplinaritate şi cercetare în diabet, nutriţie şi boli metabolice", organizată de Asociaţia Medicală Română şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş, eveniment ştiinţific sub egida Academiei de Ştiinţe Medicale şi a Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Doctorul a arătat, de asemenea, că în urma măsurării parametrilor arterei retiniene s-a constatat că există modificări la aceste vase înainte să apară vreun semn vizibil de diabet.

"Aş porni de la un aspect particular care ţine chiar de oftalmologie, adică de ceva vreme ne ocupăm mai ales din punctul de vedere al complicaţiilor oculare ale diabetului. Dar ce am găsit în ultima vreme este într-o zonă simpatică; se ştie că ochiul e un fel de fereastră deschisă către creier sau către organismul uman. Am folosit un aparat cu care putem vizualiza arterele retiniene şi să măsurăm exact parametrii vaselor. Şi am constatat că există modificări la nivelul acestor vase, înainte să apară vreun semn de diabet, la fundul de ochi. Dacă în zona aceasta am reuşit să punem în evidenţă şi am şi găsit un supliment alimentar care modifică favorabil aceşti parametri, îmi vine să cred că ar fi bine ca lumea să afle că noi putem măsura aceşti parametri la pacienţii cu diabet şi la cei la care aceşti parametri sunt mai slabi - de fapt, realitatea peretelui vascular se modifică şi noi putem să spunem celorlalte specialităţi şi medicului specialist diabetolog că acest medicament poate să ajute", a arătat doctorul Florian Baltă.

Din acest motiv, a adăugat dr. Baltă, conferinţele interdisciplinare sunt extrem de benefice, întrucât specialiştii pot astfel răspândi metode eficiente de tratament.

"Noi spunem din punct de vedere oftalmologic cum e şi ce ar trebui făcut şi fiecare pe zona lui cu siguranţă a făcut tot felul de progrese. E bine să ştim care sunt progresele, pentru că în general pe zonele acestea de supraspecialitate cum suntem noi - ne ocupăm de complicaţii în general - suntem extrem de eficienţi şi medical şi chirurgical. Dar mi se pare foarte interesant să putem interveni într-un fel de prevenţie, să ajutăm pacientul înainte să apară toate aceste modificări şi probabil că prelungim mult intervalul de timp în care să apară complicaţii', a precizat dr. Florian Baltă.

Doctorul bucureştean este autorul lucrării "Practica patologiei maculare în imagini", considerată a fi o premieră absolută pentru literatura medicală românească, o monografie în care a adunat 100 de cazuri studiate cu primul tomograf 3D din România, în anul 2007.

Lucrarea doctorului Florian Baltă continuă să fie o lucrare de reprezentativă pentru oftalmologia românească.