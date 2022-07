Un medic de la Institutul Oncologic Bucureşti atrage atenția: Leacurile 'din auzite' înrăutățesc starea de sănătate a pacienților cu cancer

Bioenergia, ceaiurile de plante, sfecla roşie, bicarbonatul de sodiu şi icrele se numără printre „remediile” pe care mulţi pacienţi le încearcă în speranţa că se vor vindeca de cancer sau că vor reduce efectele adverse ale tratamentului. Un medic de la Institutul Oncologic Bucureşti vorbeşte despre necesitatea ajutorului de specialitate şi despre pericolul leacurilor „din auzite”. „Medicamentul minune deocamdată nu există”, afirmă el.

Dr. Mircea Savu, medic primar de radioterapie la Institutul Oncologic din Bucureşti şi doctor în ştiinţe medicale, a declarat pentru News.ro că foarte mulţi pacienţi apelează la tot felul de aşa-zise leacuri împotriva cancerului, fără să ceară, aşa cum este corect, ajutor de specialitate de la medicii care se ocupă cu diagnosticul şi stabilirea tratamentului specific în cazul acestei afecţiuni. Pandemia, dar şi teama legată de condiţiile din sistemul sanitar sunt unele dintre motivele care îi determină pe oameni să încerce alte metode prin care cred că se pot vindeca de cancer, deşi, în acest fel îşi pun şi mai tare sănătatea în pericol, spune medicul. Lipsa educaţiei sanitare este încă o cauză care duce la astfel de situaţii. În anumite cazuri, se ajunge la adevărate drame, precum cea povestită de medic, în care un pacient tânăr cu o formă agresivă de cancer a apelat la sfaturile unui bioenergetician, pentru ca apoi în câteva luni să moară. Medic: „O sumedenie de pacienţi fac apel la tot felul de poveşti, detoxifiere, regenerare a ficatului, tratamente naturiste”, conform news.ro.

„Să vă spun unul dintre cazurile absolut dramatice. Fiul unui pacient de al meu, tatăl fiind tratat cu succes pentru un cancer rectal, a fost diagnosticat într-o clinică de prestigiu de hematologie, un limfom non Hodgkin, o boală păcătoasă. A fost la un bioenergetician, a fost o modă cu povestea aceasta la un moment dat, i-a făcut nu ştiu ce măsurători şi i-a spus „stai liniştit că nu ai nimic”. Pacientul a luat-o pe calea asta, că nu are nimic, a refuzat tratamentul şi în câteva luni a decedat, era un om tânăr, în jur de 30 de ani.

Oamenii încearcă să găsească o cale mai simplă către ameliorarea suferinţei, către vindecare

O sumedenie de pacienţi fac apel la tot felul de poveşti, detoxifiere, regenerare a ficatului, tratamente naturiste, cred că aici ar fi de dezbătut două probleme: cu toată nebunia asta legată şi de restricţiile impuse de condiţiile epidemiologice pe de o parte, ca să fim siceri, şi cu insatisfacţiile legate de sistemul sanitar, că sunt şi astea destule, oamenii încearcă să găsească o cale mai simplă către ameliorarea suferinţei, către vindecare.

Pe de altă parte, cred că şi media în general, cu excepţii notabile, evident, face nişte deservicii într-un fel sau altul apropo de aceste reclame nemeritate ale unor metode care încă nu au fost validate.

Ca să introduci în practica oncologică o procedură medicală, fie ea chirurgicală, de chimioterapie, de radioterapie, trebuie parcurse nişte etape foarte clare în cadrul a ceea ce se numeşte trial-uri clinice, întâi se testează eficacitatea, dozele, după care, există de exemplu în SUA, FDA, un organism naţional care avizează favorabil sau nu tot ceea ce înseamnă proceduri medicale, alimente şi aşa mai departe, un astfel de organism la scară naţională există şi în Marea Britanie. Sistemul lor medical nu este strălucit, dar ei sunt foarte riguroşi în statistica medicală pe care o folosesc pentru a demonstra eficacitatea sau ineficienţa unor tratamente”, a explicat pentru News.ro Dr. Mircea Savu.

Medicul Mircea Savu explică faptul că nu toţi pacienţii le spun doctorilor încă de la început că au încercat diferite metode acasă. Specialiştii află acest lucru abia când analizele ies modificate iar pacienţii sunt nevoiţi să mărturisească încercarea lor de a se trata după ureche, aşa cum au auzit de la cunoştinţe sau prieteni.

„Nu toţi spun de la început că au încercat, dar avem tot felul de probleme, ne confruntăm cu hipoproteinemii, cu probleme legate de o anumită toxicitate hepatică pe care nu ştii de ce anume să o legi, şi lucrurile astea se întâmplă destul de des, şi în cele din urmă spun, „Da, mi-a recomandat mie cineva nu ştiu ce””, a explicat medicul primar.

Mitul bicarbonatului de sodiu, desfiinţat de medic. Acesta a povestit că sunt colegi de-ai săi în spital care au avut pacienţi care s-au „tratat” cu bicarbonat de sodiu, în speranţa că se vor vindeca de cancer. „Medicamentul minune deocamdată nu există”, spune Dr. Mircea Savu.

„Sunt tot felul de mituri, zahărul care hrăneşte celulele neoplazice, carnea care hrăneşte celulele neoplazice, celulele se dezvoltă într-un mediu acid şi atunci hai să luăm bicarbonat ca să...Ca să validezi sau să invalidezi o idee de tratament corect în oncologie trebuie să parcurgi nişte paşi care durează mult. Toată lumea şi-ar dori, mi-aş dori şi eu să vină cineva şi să spună, uite, asta e pastila magică, ai luat-o pe asta şi te-ai vindecat de cancer, poate va veni vremea aceea numai că, vedeţi, cancerul este o boală cu manifestări multiple, putem spune că este unitară eventual la nivelul aparatului genetic al celulelor dar manifestările sunt ceva de o complexitate aproape infinită. Medicamentul minune deocamdată nu există”, a precizat medicul.

Diferitele ceaiuri de plante, băute de pacienţi în speranţa vindecării. O atitudine greşită, explică Dr. Savu, făcând o paralelă cu ceea ce se întâmplă în fitoterapie, un domeniu unde remediile sunt gândite într-un anumit dozaj, pe baza unei experienţe prealabile.

„Am văzut şi am avut şi eu pacienţi care din păcate au venit cu fenomene de toxicitate hepatică pentru că au băut nu ştiu ce ceaiuri despre care se spunea că nu pot fi periculoase. Nu este chiar atât de simplu. Există o disciplină care se cheamă fitoterapie, o bună parte din medicamentele folosite în practica medicală provin din plante, dar sunt obţinute în anumite condiţii, sunt titrate, deci nu putem nega rolul pozitiv al lor. Sunt exemple nenumărate.

Dar să bei ceai de nu ştiu ce în cantităţi pe care nu le poate controla nimeni, de exemplu , e una, şi să iei un medicament care este titrat şi cu nişte recomandări care au fost decantate şi justificate printr-o practică în timp este cu totul şi cu totul altceva”, a atras atenţia Dr. Savu.

Reticenţi la radioterapie. Medicul spune că trebuie să ducă muncă de lămurire cu anumiţi pacienţi care cer o anumită modalitate de radioterapie fără să dorească să înţeleagă cum funcţionează aceasta şi care este rolul ei, sau pacienţi care refuză radioterapia, deşi aceasta este în anumite cazuri necesară după intervenţia chirurgicală.

„De exemplu, revin la specialitatea mea, radioterapia, am avut de câteva ori discuţii apropo de radioterapie, una dintre metodele de bază în tratamentul oncologic. În momentul de faţă aparatele pe care le folsim ne permit să aplicăm o doză cât se poate de corectă, să estimăm dozele la nivelul organelor critice, nu există o radioterapie fără efecte secundare, important este să menţii dozele la nivelul acestor organe critice sub nişte limite unanim acceptate. Sunt pacienţi care spun „Ştiţi, dar nu puteţi să-mi faceţi că am citit eu de o radioterapie punctiformă, dar de ce să-mi faceţi mie radioterapie pentru că, uite, am fost operată şi nu mai am nimic”, deşi iniţial stadiul bolii era foarte avansat, o tumoră t 4, cu ulceraţii la nivelul pielii, cu adenopatii.

Cred că aici este într-o oarecare măsură şi vina noastră, a specialiştilor care nu reuşim să facem suficientă educaţie în acest sens.

Să vă spun o poveste! De exemplu, în Japonia, în urma incidentelor cu bombele atomice, există o reticenţă la nivel naţional în ceea ce priveşte radioterapia. Ei sunt foarte buni în chirurgie, meticuloşi dar mai puţin avansaţi în radioerapie. Şi din acest motiv o fiziciană americană de origine japoneză, implicată în radioterapie a făcut o excursie tocmai pentru a explica în Japonia cât de utilă este radioterapia. Având în vedere că şi la noi există această reticenţă, eu am vrut să preiau un model din Marea Britanie, şi tocmai pentru a depăşi această reticenţă care există şi la ei un Colegiu Naţional de Radioterapie a organizat o chestie care s-a chemat Radiotherapy Awereness Day, adică să devenim conştienţi despre ce înseamnă radioterapia, am vrut să fac şi eu în România chestia asta cu ani în urmă, nu mi-a ieşit, nu prea intersează pe nimeni”, a explicat medicul.

Sucul de sfeclă în cancer, un remediu încercat de mulţi pacienţi. Medicul explică faptul că, la un moment dat, efectele acestuia pot influenţa negativ unele dintre terapiile de specialitate, precum este radioterapia.

„Asta cu sfecla nu are nicio valoare, pentru că nici nu creşte hemoglobina, ba mai curând ne încurcă, eu am avut o verişoară în tratament care tot aşa s-a apucat să bea suc de sfeclă şi a mimat o hemoragie digestivă, ne-am speriat cu toţii, de exemplu.

Influenţează tratamentul în sens negativ. Radioterapia produce nişte modificări la nivel celular şi acţionează tocmai prin nişte procese oxidative, pe care, dacă le blocăm cu antioxidanţi, le reducem eficienţa”, a spus medicul.

Icrele, un aliment despre care unii pacienţi cred că influenţează numărul leucocitelor. Una dintre paciente a ajuns la o complicaţie serioasă din cauza consumului în exces al acestui aliment, povesteşte Dr. Mircea Savu.

„Mai este un mit tot aşa destul de larg răspândit in radioterapie apropo de scăderea leucocitelor, care este un fenomen mai mult sau mai puţin normal, în cadrul tratamentelor oncologice: icre, să mâncăm icre, şi am avut o pacientă care a mâncat icre cu lingura şi a fost operată de o colecistită acută din cauza icrelor, ce să vă spun, avem şi poveşti din astea.

Trebuie să evităm aceste metode, trebuie să încercăm să avem nişte discuţii cât se poate de corecte şi dechise, pacienţi de-ai noştri vin cu familia, săracul om este terminat , îi întrebi ce s-a întâmplat, ei spun „nu prea are poftă de mâncare dar are o boală avansată care evoluează de luni de zile, câteodată de ani de zile, dar oricum să nu-i spuneţi”.

Este dreptul fiecăruia să ştie ce-i cu viaţa lui, mi se pare absolut corect ca medic să încerci să-i spui omului, cât poate el înţelege, dar să-i spui lucrurile corect şi să-i dai un mesaj de speranţă, să-i spui trebuie să încercăm cutare şi cutare, sperăm să obţinem acest lucru, obiectivul nostru este ăsta, dacă îl atingem este foarte bine, urmează să veniţi la controale care în oncologie sunt foarte importante, dacă nu le obţinem, avem o rezervă sau o altă rezervă şi aşa mai departe”, a explicat Dr. Mircea Savu, medic primar radioterapie la Institutul Oncologic Bucureşti.