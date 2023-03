Un medicament pentru Alzheimer a creat o adevărată controversă

Un medicament de generaţie anterioară pentru Alzheimer dezvoltat de Eli Lilly and Company nu a reuşit să încetinească declinul cognitiv la pacienţii care l-au primit înainte de a prezenta simptome, însă compania a anunţat că studiul de amploare a identificat o legătură puternică între nivelurile plăcilor amiloide din creier şi progresia bolii, transmite joi Reuters.

Medicamentul experimental, solanezumab, a fost conceput pentru a ţinti doar forme solubile de beta amiloid, o proteină toxică care se acumulează în creierul persoanelor cu Alzheimer. Medicamentul, care nu elimină plăcile existente, a fost abandonat de Lilly în 2016 după ce nu a încetinit declinul cognitiv în cazul pacienţilor cu simptome uşoare de Alzheimer în cadrul studiilor clinice, notează Agerpres.

Cele mai recente date scot în evidenţă necesitatea unor "terapii mai agresive pentru micşorarea plăcii", şi va oferi informaţi utile în structura studiilor viitoare pentru medicamentele care ţintesc amiloidul, a declarat John Sims, director medical în cadrul Eli Lilly and Company.Producătorul din Statele Unite se află într-o fază avansată de dezvoltare a altor două medicamente pentru Alzheimer, donanemab şi remternetug, care ţintesc în mod specific amiloidul depozitat şi care au demonstrat capacitatea de eliminare a plăcii în cazul pacienţilor trataţi.Cu toate că Lilly a stopat dezvoltarea solanezumabului, a sprijinit, alături de Institutul Naţional pentru Îmbătrânire din Statele Unite şi alte instituţii, studiul clinic randomizat asupra medicamentului care a inclus peste 1.100 de bolnavi de Alzheimer asimptomatici.Studiul, care a debutat în 2013, nu şi-a îndeplinit scopul primar de a încetini declinul cognitiv, iar pacienţii care au primit un placebo au prezentat rezultate mai bune în ceea ce priveşte obiectivele secundare, cum ar fi schimbări în activitatea de zi cu zi. Puţin peste 36% dintre participanţii la studiu au dezvoltat Alzheimer simptomatic, iar ratele de progresie au fost similare în cazul ambelor grupuri de pacienţi, cei care a beneficiat de tratament, respectiv cei care a primit un placebo, a indicat compania."Chiar şi în acest stadiu preclinic al bolii Alzheimer, va trebui să fim mai agresivi cu amiloidul", a declarat doctor Reisa Sperling, neurolog la Brigham and Women's Hospital, afiliat la Harvard, care a condus studiul. "Trebuie să reducem nivelul de amiloid al oamenilor, foarte rapid, şi să-l menţinem acolo", a adăugat ea.Eli Lilly and Company se aşteaptă sa anunţe rezultatele unui studiu de faza a III-a realizat asupra medicamentului donanemab pentru boala Alzheimer în faza timpurie înainte de sfârşitul lunii iunie. În cazul unor constatări robuste, compania va solicita aprobarea autorităţilor din Statele Unite, ceea ce ar putea avea loc la sfârşitul anului 2023, a precizat Sims.Compania efectuează un studiu cu donanemab pe 3.300 de pacienţi cu Alzheimer asimptomatic. De asemenea, lansează un studiu în faza avansată asupra medicamentului remternetug, care poate fi administrat prin injecţie subcutanată."Sperăm ca, dacă putem interveni asupra amiloidului şi dacă eliminăm placa foarte devreme, vom avea un efect destul de important pentru a preveni situaţia în care oamenii să devină simptomatici", a declarat Sims