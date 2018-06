Un membru al consiliului de administraţie al unei companii ruseşti, arestat la Moscova pentru spionaj în favoarea României

Carina Ţurcan, membră în consiliul de administraţie al unei companii energetice din Rusia, a fost arestată la Moscova, sub acuzaţia de spionaj în favoarea României, informează marţi agenţia rusă de presă TASS care citează surse judiciare.

Conform sursei citate, arestarea Carinei Ţurcan pentru spionaj a fost autorizată de Tribunalul Lefortovo din Moscova.''Instanţa a admis cererea autorităţilor de anchetă şi a dispus măsura de reţinere preventivă până la 13 august împotriva Carinei Ţurcan", a declarat preşedinta instanţei, refuzând să comenteze mai mult pe motiv că acest caz penal este clasificat ''secret''.Potrivit acesteia, avocaţii au depus o plângere împotriva arestării lui Ţurcan, dar data examinării acesteia nu a fost stabilită."Ţurcan este suspectată de spionaj în favoarea României", a declarat pentru TASS o sursă familiară cu dosarul, care nu a oferit totuşi mai multe detalii.Carina Ţurcan este acuzată în baza articolului 276 din Codul Penal al Federaţiei Ruse, care se referă la spionaj şi care prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Conform Codului Penal al Federaţiei Ruse, acest articol despre spionaj se aplică numai cetăţenilor străini din Rusia. Dacă un cetăţean rus este acuzat de spionaj, în cazul acestuia este invocat un articol referitor la trădarea statului, explică TASS.Ministerul Energiei din Federaţia Rusă a declarat că nu are informaţii despre cauza penală împotriva persoanei arestate."Ministerul Energiei nu are informaţii cu privire la desfăşurarea anchetei pe această temă, deoarece aceasta intră în competenţa organismelor de aplicare a legii", a declarat serviciul de presă al ministerului, solicitat să comenteze informaţia.Potrivit site-ului companiei, citat de TASS, Ţurcan s-a născut în 1974 şi are studii superioare la facultăţi din Republica Moldova şi Spania. Este membru al consiliului de administraţie al companiei Inter RAO EES din 2012.Carina Valerievna este în vacanţă, a răspuns Inter RAO, contactată de TASS.