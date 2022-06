Un mulaj al sculpturii 'Gânditorul' de Rodin a fost vândut cu 10,7 milioane de euro la o licitaţie la Paris

Un mulaj al sculpturii "Gânditorul" ("The Thinker") de Auguste Rodin, una dintre cele mai emblematice opere de artă din lume, a fost vândut cu 10,7 milioane de euro (11,14 milioane de dolari) la o licitaţie organizată joi la Paris, informează Reuters şi EFE.

Casa de licitaţii Christie's estimase anterior că mulajul, una dintre cele circa 40 de versiuni autentice, ar putea fi adjudecat pentru o sumă cuprinsă între nouă şi 14 milioane de euro.

Recordul pentru o versiune a "Gânditorului" de Rodin a fost stabilit la o licitaţie organizată de Sotheby's la New York în 2013 - 15,3 milioane de dolari, potrivit Agerpres.ro.

Când a fost realizat de Rodin în 1880 în dimensiunea sa originală de aproximativ 70 de centimetri, "Gânditorul" se numea "Poetul" ("The Poet") şi era conceput pentru a fi elementul principal al "Porţilor Iadului" ("The Gates of Hell"), o altă lucrare majoră a sculptorului francez, inspirată de "Divina comedie" de Dante Alighieri. Sculptura l-a reprezentat iniţial pe Dante, stând aplecat pentru a observa cercurile Iadului, în timp ce meditează asupra lucrării sale.

"Gânditorul" a fost expus individual în 1888 şi astfel a devenit o operă independentă.

Statuia a fost mărită pentru prima dată în 1904, iar versiuni monumentale ale sale, de mărimea unui om, cum ar fi cea expusă la Muzeul Rodin din Paris, s-au dovedit şi mai populare.

Versiunea vândută joi de Christie's avea dimensiunea modelului original.