Un nou MĂCEL într-un liceu: Cel puțin 8 elevi au fost UCIȘI, numărul morților ar fi mai mare - VIDEO

UPDATE

Mai multe persoane au fost ucise vineri după ce un individ înarmat a deschis focul într-un liceu din Texas, au relatat posturi de televiziune, în timp ce preşedintele Donald Trump a atras atenţia că "ne putem aştepta la veşti proaste", relatează AFP.

"Focuri de armă într-o şcoală din Texas. Primele informaţii arată că ne putem aştepta la veşti proaste", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă, care a mai spus că este vorba de un "atac oribil".

Citește și: Veste imensă pentru Simona Halep: Cadou FABULOS pentru liderul mondial – va primi ceva unic în România

Poliţia a anunţat apoi la scurt timp că în între opt şi zece persoane şi-au pierdut viaţa în incident. Tot conform poliţiei, atacatorul era un elev al liceului.

Anterior, un jurnalist al postului local de televiziune KHOU a citat trei surse distincte care au spus că cel puţin opt persoane au fost ucise, în timp ce CNN a relatat că ar fi vorba de "mai mulţi morţi".

Citește și: O nouă lovitură pentru milioane de români: Se anunţă noi SCUMPIRI

Știrea inițială

Mai multe persoane au fost rănite vineri după ce un atacator a deschis focul într-un liceu din Texas, au anunţat autorităţile, care au precizat că situaţia este "sub control", relatează AFP. Însă, anumite surse, printre care și CNN, spun că cel puțin 8 elevi au fost uciși.

"S-a produs un incident în această dimineaţă într-un liceu, în care a fost implicat un atacator înarmat. Incidentul este în desfăşurare, dar este sub control. Au fost confirmaţi răniţi", a precizat districtul şcolar din Santa Fe pe pagina sa de Facebook, fără a spune despre ce liceu este vorba.

Citește și: Ea este câștigătoarea show-ului Ferma Vedetelor: Ce va face cu banii

Şeriful comitatului limitrof, Harris, a precizat anterior că este vorba de Santa Fe High School, în suburbia oraşului Houston, scrie agerpres.ro.

Presa locală a relatat, făcând referire la surse poliţieneşti, că o persoană a fost arestată. Unele media au relatat că mai mult persoane ar fi fost chiar ucise.

Citește și: Se pensionează la 101 ani: Cine este cel mai bătrân salariat din România și unde a lucrat

"Cineva a intrat cu o puşcă şi a început să tragă, iar o fată a fost rănită la picior", a declarat un martor pentru postul de televiziune local KTRK. Această sursă a precizat că mai mulţi elevi au început să fugă din liceu.

Richard Allen, părintele unui elev, a spus la acelaşi post de televiziune că a ajuns la faţa locului la scurt timp după ce a început atacul şi că a văzut mai multe persoane luate de ambulanţă.

Citește și: Judecătorii au decis: Ce cuvânt nu mai poate fi utilizat în reclamele la BERE

"Fiul meu a spus că cineva a intrat în sala unde aveau loc cursurile de artă şi a început să tragă asupra multor elevi", a afirmat el.

.

This dude just showed up with an American flag and a gun to Santa Fe High School, where kids were just murdered in another school shooting. He said he’s there to make America great again. This is Trump’s America and one of the village idiots. Arrest him. pic.twitter.com/4UULILwp31