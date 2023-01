Un nou mormânt regal antic a fost descoperit la Luxor

Un nou mormânt antic, aparţinând probabil unei soţii regale din cea de-a 18-a dinastie egipteană, din care au făcut parte Akhenaton şi Tutankhamon în urmă cu aproape 3.500 de ani, a fost descoperit recent în oraşul Luxor, supranumit Teba faraonilor, au anunţat autorităţile din Egipt.

Mormântul regal a fost descoperit de cercetători egipteni şi britanici pe malul vestic al Nilului, unde se află celebra „Vale a regilor”, iar săpăturile arheologice sunt încă în curs de desfăşurare, a declarat Mostafa Waziri, directorului Departamentului de Antichităţi Egiptene, într-un comunicat.

