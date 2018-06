Un nou ȘOC la Mondiale: Brazilia a fost făcută de râs de micuța Elveția - VIDEO

După ce Germania a fost bătută cu 1-0 de Mexic, iar Agentina a făcut doar egal cu debutanta Islanda, 1-1, a venit rândul Braziliei, de 5 ori campioană mondială, să se facă de râs în Rusia.

Brazilia a făcut doar 1-1 cu Elveția. Coutinho a deschis scorul, dar Zuber a egalat.

Citește și: A rupt rândurile: Cine a fost lider de audiență în toată țara

În minutul 20, Coutinho a marcat cu un şut de la 20 de metri, lateral stâga, mingea a lovit bara laterală aproape de vinclu, la colţul lung, şi a intrat în poartă.

La cinci minute după pauză, Zuber a marcat cu capul după un corner executat de pe partea dreaptă de Shaqiri. Brazilienii au reclamat că Zuber l-a împins înainte de a marca pe Miranda, dar arbitrul a refuzat să apeleze la VAR.

Citește și: Piedone revine pe scena politică: Ce funcție va avea fostul edil

Au evoluat următoarele echipe:

Brazilia: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho (Renato Augusto '67), Casemiro (Fernandinho '60), Coutinho - Willian, Gabriel Jesus (Firmino '79), Neymar. Slecţioner Tite;

Elveţia: Sommer - Lichtsteiner (Lang '87), Schar, Akanji, Rodriguez - Behrami (Zakaria '71), Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Seferovic (Embolo '80). Selecţioner Vladimir Petkovici.

Citește și: Toți șoferii care utilizează telefonul în timp ce conduc sunt vizați: Ce lovitură li s-a pregătit .

Arbitru: Cesar Ramos (Mexic)

În primul meci al grupei, Serbia a învins, tot duminică, la Samara, reprezentativa din Costa Rica, cu scorul de 1-0 (0-0).

Citește și: Totul depinde de sentința lui Dragnea! Ce plănuiește liderul PSD-Pericol pentru Iohannis .

Zuber scores 5 minutes into the second half to pull Switzerland level with Brazil! pic.twitter.com/86dFjPFRwj