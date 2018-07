Un nou sezon South Park din septembrie la Comedy Central

Sezonul cu numărul 22 al serialului animat „South Park” va fi lansat pe 26 septembrie, a anunţat Comedy Central, care îl va prezenta la San Diego Comic-Con (news.ro).

Noile episoade vor fi prezentate la convenţia care va avea loc săptămâna viitoare prin două activări - „Cartman’s Escape Room” şi „South Park Member Berries Challenge” -, potrivit NME.

Cel mai recent sezon al serialului a fost difuzat în perioada septembrie - noiembrie, când creatorii Trey Parker şi Matt Stone au lansat al doilea joc video inspirat de program, „The Fractured But Whole”, continuarea „South Park: The Stick of Truth".

Serialul „South Park" a fost lansat pe 13 August 1997 şi este bazat pe un scurtmetraj animat intitulat „The Spirit of Christmas". Creatorii săi sunt şi producători executivi, alături de Anne Garefino şi Frank C. Agnone II.