Un nou studiu arată ce a dus la moartea dinozaurilor

Un nou studiu publicat în revista Scientific Reports arată că primăvara ar fi adus moartea dinozaurilor în urmă cu 66 de milioane de ani. Echipa de la Florida Atlantic University şi University of Manchester a examinat situl de cercetare Tanis din Dakota de Nord, unul dintre cele mai detaliate situri ce ar data de la sfârşitul erei cretacice şi începutul erei paleogenice (K-Pg), creată de evenimentul de extincţie care a eliminat dinozaurii, împreună cu 75% din viaţa de pe Pământ.

„Datele de teren colectate la sit, după munca grea care a fost depusă pentru a le analiza, ne-au oferit noi informaţii incredibil de detaliate nu numai despre ce s-a întâmplat la graniţa Cretacic-Paleogen, ci şi despre momentul exact în care s-a întâmplat. Este de-a dreptul uimitor modul în care mai multe linii de dovezi independente au sugerat atât de clar în ce moment al anului erau acum 66 de milioane de ani când asteroidul a lovit planeta”, a declarat Anton Oleinik, co-autor al lucrării şi profesor asociat la FAU, într-un articol publicat de FAU, citat de The Jerusalem Post.

Perioada din an joacă un rol important în multe funcţii biologice, cum ar fi reproducerea, strategiile de hrănire şi hibernarea sezonieră, printre altele, ceea ce înseamnă că anotimpul în care a avut loc evenimentul de extincţie ar putea influenţa modul în care acesta a avut impact asupra „lumii” dinozaurilor.

Echipa a folosit liniile de creştere conservate în oasele fosilizate ale peştilor care au murit în evenimentul declanşat de impact. Liniile de creştere oferă date despre viaţa peştilor, permiţând echipei să deducă sezonul în care au murit din modelul de creştere al oaselor.

Structura şi modelul unic al liniilor de creştere au arătat că peştii fosilizaţi au murit în timpul sezonului de creştere primăvară-vară.

„Toate s-au potrivit... totul indică faptul că impactul a avut loc în timpul echivalentului din emisfera nordică al lunilor de primăvară-vară”, spune Loren Gurche, co-autor al studiului, în comunicatul de presă al Univerităţii din Manchester.

Situl Tanis a generat entuziasm, dar şi controverse, în ultimii ani, având un început dificil atunci când primele descoperiri făcute la sit de Robert DePalma, profesor adjunct la FAU şi doctorand la Universitatea din Manchester, au fost dezvăluite într-un articol din New Yorker în martie 2019, intitulat „Ziua în care au murit dinozaurii”. Articolul a generat controverse în mare parte pentru că unele dintre detaliile menţionate în el nu s-au regăsit şi în lucrarea ştiinţifică care a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Science după articolul din New Yorker.

Faptul că informaţiile despre sit au apărut într-o revistă înainte de o lucrare ştiinţifică a încălcat normele din domeniu, stârnind scepticism, dar mulţi experţi au remarcat totuşi că Tanis pare a fi un sit excepţional.

Un alt aspect care a stârnit critici la vremea respectivă este faptul că Tanis se află pe un teren privat, iar DePalma are un contract de închiriere exclusivă pe termen lung pentru săpături în sit, potrivit articolului din New Yorker. DePalma supraveghează foarte strict gestionarea fosilelor dezgropate, în loc să permită ca acestea să fie studiate liber în instituţii.

„Ideea este că alţi oameni trebuie să poată verifica afirmaţiile tale. Dacă încerci să restricţionezi accesul la ele, este cu adevărat problematic", a declarat Jessica Theodor, profesor de ştiinţe biologice la Universitatea din Calgary, pentru revista Maclean's.