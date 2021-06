Un număr record de avorturi au fost efectuate în Anglia și Țara Galilor în 2020, potrivit unor statistici recente. Cifrele, publicate pe 10 iunie, arată că au avut loc 210.860 de avorturi anul trecut, cel mai mare număr de la introducerea Legii Avortului din 1967. Un grup pro-life a declarat că acest număr – marcând o creștere de 1.341 avorturi față de maximul precedent, din 2019 – reprezintă „o creștere devastatoare” a avorturilor în contextul în care guvernul a permis femeilor din Anglia să efectueze avorturi medicale acasă, în primele 10 săptămâni de sarcină, din cauza pandemiei coronavirusului, conform catholica.ro

Michael Robinson, de la Societatea pentru Protejarea Copiilor Nenăscuți (SPUC) a declarat: „Cifrele din acest an arată o creștere devastatoare a numărului de avorturi. Statisticile arată o pierdere catastrofală la capitolul vieți nenăscute, care rezultă din politica periculoasă a guvernului privind avortul.” Statisticile, publicate de Departamentul de Sănătate și Asistență Socială, indică faptul că 3.083 de avorturi au avut loc în 2020 pe motiv de dizabilitate. Organizația de caritate Right to Life UK a spus că 693 dintre aceste avorturi s-au datorat sindromului Down, o creștere față de 656 în 2019. A adăugat că în 2020 au existat și 35 de avorturi în baza buzelor despicate sau a palatului despicat. Ambele situații pot fi corectate prin operație.

Organizația de caritate a mai spus că au avut loc 65 de proceduri de „terminare selectivă”, în care medicii avortează un copil nenăscut purtat de o mamă care așteaptă mai mulți copii. Purtătorul de cuvânt al Right to Life UK, Catherine Robinson, a declarat: „Este o tragedie națională faptul că anul trecut, în Anglia și Țara Galilor, s-au pierdut 210.860 de vieți din cauza avortului. Fiecare dintre aceste avorturi reprezintă un eșec al societății noastre în a proteja viața copiilor din uter și un eșec în a oferi sprijin deplin femeilor cu sarcini neplanificate. Anul trecut ne-am unit ca națiune și am făcut mari sacrificii pentru a proteja persoanele vulnerabile de Covid-19. Din păcate, în paralel cu protejarea unui grup de persoane vulnerabile, noi, ca societate, am pus capăt la mii de vieți vulnerabile prin întrerupere de sarcină.”

Guvernul a organizat o consultare cu privire la stabilirea permanentă de noi reguli privind avorturile medicale la domiciliu. Episcopul John Sherrington, responsabil cu problemele privind viața în Conferința Episcopială din Anglia și Țara Galilor, a solicitat la începutul acestei luni anularea măsurii temporare. El a spus: „Anul trecut, Biserica Catolică a răspuns la consultarea deschisă a Departamentului Sănătății și Îngrijirii Sociale cu privire la politica temporară de autorizare a avorturilor ‘la domiciliu’, dacă să devină sa nu permanentă. Continuăm să ne opunem oricărei modificări propuse pentru a face o legislație permanentă care s-a dovedit a fi periculoasă și fatală pentru femeile însărcinate și care a dus la pierderea tragică și inutilă a mii de vieți nenăscute.”