Un omagiu muzical lui Stephen Sondheim a fost interpretat de actriţele Meryl Streep, Christine Baranski şi Audra McDonald

Actriţele Meryl Streep, Christine Baranski şi Audra McDonald, în halate de baie, şi-au pregătit băuturi şi au cântat la evenimentul dedicat compozitorului şi textierului Stephen Sondheim, care a avut loc online duminică seară, potrivit news.ro.

Cele trei au interpretat piesa „Ladies Who Lunch” din spectacolul „Company”, unul dintre cele mai de succes ale lui Sondheim, care a avut premiera în urmă cu 50 de ani.

În timpul „Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”, urmând linia spectacolului, Streep şi-a pregătit un cocktail, în timp ce Christine Baranski a ales să bea vin.

Evenimentul online, difuzat în regim gratuit, a marcat a 90-a aniversare a lui Sondheim.

Găzduit de Raúl Esparza, care a jucat în adaptarea din 2006 a spectacolului, premiată cu Tony, el a servit şi pentru strângere de fonduri în sprijinul organizaţiei ASTEP (Artists Striving to End Poverty) a lui Mary-Mitchell Campbell, care a fost director muzical al evenimentului.

Paul Wontorek a fost regizorul „Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”.

Între artiştii care şi-au anunţat participarea s-au numărat Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O'Hara, Aaron Tveit, Maria Friedman, Iain Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien, Alexander Gemignani, Ann Harada, Austin Ku, Kelvin Moon Loh şi Thom Sesma.

Evenimentul a fost transmis pe canalul de YouTube al Broadway.com. A început cu întârzire de aproximativ o oră, din cauza unor probleme tehnice, scrie The Hollywood Reporter.

Între cei care l-au omagiat pe Sondheim, care a împlinit 90 de ani pe 22 martie, s-au numărat şi Lin-Manuel Miranda, Josh Groban, Nathan Lane şi Jake Gyllenhaal.