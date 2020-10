Un parlamentar PSD a vorbit doar un minut în fiecare an de mandat, la jurământ și la prezență. Cât câștigă deputatul

Irinel Stativă e deputat PSD de Vaslui și va candida pentru un nou mandat, pe 6 decembrie. Asta deși n-a avut cine știe ce realizări în politică și a mai fost implicat și într-un scandal anul acesta. În iulie, Irinel Stativă și un alt deputat de Vaslui, Adrian Solomon au fost amendați, pentru că n-au purtat mască într-o șaormerie din centrul Vechi al Capitalei și i-au jignit pe polițiștii care au intervenit.

În lipsa unui CV, care e de negăsit, oricât ai căuta, să vorbim despre ce a făcut Irinel Stativă în cei 14 ani de când e deputat. În primul mandat, el a vorbit 3 minute și 39 de secunde, în cel de-al doilea a luat cuvântul pentru 3 minute și 57 de secunde, iar în ultimul, 8 minute și 27 de secunde, potrivit alephnews.ro.

Citește și: Dezvăluire-bombă a lui Gheorghe Piperea! Cum face bani doctorul Virgil Musta din testarea pentru Covid

A vorbit, în total, cam un sfert de oră și includem aici depunerea jurământului. Iar majoritatea intervențiilor au fost de genul „Da, votez pentru” sau „Votez împotrivă”. Deci cam 1 minut pentru fiecare an de mandat.

De când e deputat, Stativă a adunat o avere considerabilă – are două terenuri în Vaslui, două apartamente, o casă și trei mașini Toyota, dintre care două cumpărate acum doi ani. Are și datorii – 230.000 de lei. Și un salariu de 131 de mii de lei pe an.