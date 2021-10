Un pianist va interpreta muzică de Beethoven, Mozart şi Liszt în întuneric deplin, la Braşov şi Timişoara

Pianistul de origine română Florian Mitrea, care a debutat pe scena Carnagie Hall, va interpreta muzică clasică de Beethoven, Mozart şi Liszt în întuneric deplin la Braşov şi Timişoara, în cadrul evenimentului "Unseen. Concert in the dark", informează News.ro.

„Unul dintre cei mai străluciţi tineri pianişti ai momentului”, cum îl descrie o legendă a muzicii clasice internaţionale, Martha Argerich, artistul de origine română stabilit la Londra Florian Mitrea, profesor la Academia Regală de Muzică, va urca pe scenele filarmonicilor de la Braşov şi Timişoara pentru a aduce publicului o experienţă unică în România - pian live ascultat în sala de concert cu lumina stinsă.

Biletele pentru recitalurile susţinute de Florian Mitrea pe 22, 23 şi 25 octombrie s-au pus în vânzare prin wwww.iabilet.ro. Preţul unui bilet este de 60 de lei.

Pianistul de origine română stabilit la Londra Florian Mitrea, profesor la Academia Regală de Muzică din Londra, al cărui debut a avut loc pe scena Carnagie Hall din New York, distins cu premii la unele dintre cele mai importante competiţii la nivel mondial, precum Concursul Internaţional de Pian de la Glasgow şi Concursul de Pian de la Royal Overseas League, revine pe scenele din România pentru a susţine mai multe recitaluri solo de pian cu lumina stinsă, în întuneric deplin în cadrul celei de-a doua ediţii "Unseen. Concert in the dark", singurul eveniment de muzică clasică din ţară care propune publicului o experienţă unică: în sala de concert luminile se sting, iar sunetul rămâne singura conexiune între artist şi spectator.

Recitalurile sunt programate să aibă loc pe 22 octombrie şi 23 octombrie, cu începere de la ora 19.00 la Braşov, în Sala Patria a Filarmonicii Braşov şi pe 25 octombrie, la Timişoara, cu începere de la ora 19.00, în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul.

Florian Mitrea va interpreta: Sonata nr. 21 în Do Major Op. 53, de Ludwig van Beethoven, Für Alina, de Arvo Pärt, Fantezia Nr.3 în re minor K397, de Wolfgang Amadeus Mozart şi Sonată după o lectură din Dante (Fantasia Quasi Sonata), de Franz Liszt. Experienţa va fi întregită de instalaţia de artă contemporană intitulată Metamorface, realizată de artistul electronic Sebastian Florea, despre fotografii care devin sunete şi pixeli care se transformă în unde. De asemenea, la finalul fiecărui recital, publicul este invitat să participe la o discuţie liberă cu artiştii şi cu ceilalţi spectatori, prin care este încurajată sinceritatea şi confesivitatea.

"Unseen. Concert in the dark" a debutat în anul 2019, cu o serie de recitaluri pe muzică de Bach susţinute de Valentin Şerban, laureat al Concursului Internaţional "George Enescu". Concertele în întuneric au început din spaţiul galeriei Artera (Bucureşti), au călătorit în alte 11 spaţii alternative din România (Mina Petrila, Muzeul Mamei, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, biserici fortificate din Roşia Montană, Cinşor, Peşteana, o şură din satul Şomartin etc.) şi s-au încheiat cu un recital extraordinar la Filarmonica de Stat Sibiu, recital care a atins un număr record de spectatori pentru un concert cameral, cu peste 500 de bilete sold-out cu o lună înainte de concert.