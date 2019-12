Un preot a confundat MIRUL cu BENZINA și a provocat o tragedie de proporții în Nigeria (VIDEO)

Un preot nigerian a confundat benzina cu apa sfântă în timpul unei slujbe de vindecare care a avut loc într-o biserică din Lagos, provocând o explozie uriașă care a ucis șase credincioși.

O explozie uriașă a zguduit oraşul Lagos, ea fiind cauzată de un preot într-o biserică. "Preotul a luat un bidon de gaz, crezând că acesta conține untdelemn (mir folosit la slujbă). Apoi a golit conținutul pe un credincios care a venit să-și primească binecuvântarea, dar o lumânare aprinsă alături de aceştia a luat foc și amândoi au luat foc", a declarat Ibrahim Farinloye, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale de Management pentru Situații de Urgență (NEMA). Credinciosul a murit pe loc, trupul său fiind „de nerecunoscut", în timp ce preotul a suferit „arsuri grave", a mai spus purtătorul de cuvânt.

Incendiul, care a avut loc într-o biserică din districtul Baruwa din capitala economică nigeriană, s-a extins apoi într-o conductă de gaz din apropiere, care a explodat, creând un nor imens de fum gri pe cerul Lagosului.

This is the aftermath of an oil pipeline explosion in Lagos, Nigeria.



It's unclear whether anyone was killed in the incident.



For the latest videos, head here: https://t.co/f8BOMdzvuF pic.twitter.com/mECgCGjo6i