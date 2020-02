Un proiect de infrastructură de aproape 8 milioane de euro a fost demarat în Giurgiu

Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, anunta semnarea contractului de proiectare si executie la obiectivul Reabilitarea DJ 412A: Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca – Novaci – Popești – Mihăilești, in valoare de 19.900.777,58 lei, cu TVA, care prevede realizarea Proiectului Tehnic si executarea de lucrari pe Drumul Judetean (DJ) 412, pe raza localitatilor anterior precizate.

Datorita bunei coordonari a echipei responsabile de proiect, institutia a reusit sa atribuie contractul, urmand ca in cel mai scurt timp sa se emita ordinul de realizare a Proiectului Tehnic. Aceasta investitie este asigurata prin intermediul proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure („Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T”), acronim B-TeN, cod e-MS: ROBG-442”, cu o valoare totala de 7.974.947,04 euro care are ca principal scop reabilitarea a 12,53 km a DJ 412.

Inca o data se dovedeste ca prin munca, buna coordonare si eficienta administrativa, proiectele pot fi implementate si ca vorbele se transforma in actiuni concrete.