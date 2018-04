Un protocol 'bombă' cutremură sistemul de justiție - Pact între avocați, procurori și judecători

Scandalul protocoalelor din România ia amploare! Potrivit Antenei 3, care citează site-ul luju.ro, există un protocol încheiat între Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România. Protocolul de colaborare a fost semnat pe 14 iulie 2011 și viza necesitatea stabilirii unei colaborări între instituțiile din sistemul judiciar în vederea implementării noilor Coduri.

Printre semnatarii protocolului sunt Laura Codruța Kovesi și președintele UNBR, avocatul Gheorghe Florea.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Gheorghe Florea a dat explicații privind protocolul semnat cu PICCJ.

„Protocolul s-a semnat în apropierea momentului în care ar fi trebuit să intre în vigoare codurile noi, când exista nevoia ca înțelegerea filosofiei noilor coduri și pregătirea corectă a celor care interpretează și aplică legea să fie una la care avocații să aibă acces, pentru că ei nu au fost consultați în suficientă măsură și nici nu dețin toți aceeași logistică. Noi nu am avut un seminar prin care să ne explice de către cineva cum trebuie să fie aplicat noul Cod Penal și Codul de procedură penală. (...) Nu numai că nu am avut cunoștință de asemenea protocoale, nici măcar nu am conceput că astfel de protocoale, ca cele care fac obiectul unor demersuri jurnalistice, să poată să fie posibile într-un stat de drept. Niciodată nu există cu știrea mea un protocol semnat cu SRI. Este posibil, ca în toate domeniile de activitate, să avem și noi avocați cu dedesubturi (....), dar protocoale încheiate instituțional între UNBR și SRI sau cu Parchetul General, în legătură cu probleme care țin de distorsionarea dreptului la apărare sau dreptului la un proces echitabil, nu au existat.”, a spus Gheorghe Florea, la Antena3.