Un regizor, fost secretar de stat la Ministerul Culturii, a fost numit director interimar al Teatrului de Stat Constanţa

Regizorul Erwin Şimşensoh, fost secretar de stat la Ministerul Culturii timp de zece luni, a fost numit director interimar al Teatrului de Stat Constanţa, măsură fiind luată după ce conducerea Consiliului Judeţean Constanţa a decis demiterea managerului Dana Dumitrescu din cauza mai multor nereguli descoperite la instituţia de cultură în urma unui control.

Consilierii judeţeni au aprobat, joi, în cadrul unei şedinţe ordinare numirea unui director interimar la Teatrul de Stat Constanţa. Funcţia va fi ocupată de regizorul de teatru Erwin Şimşensoh.

El s-a prezentat în faţa Consiliului Judeţean, spunând că este absolvent al Facultăţii de Teatru, dar şi absolvit şi Academia de Studii Economice.

“Am 39 de ani, sunt originar din Piatra Neamţ. Sunt absolvent al Facultăţii de Teatru -UNATC, am terminat regie de teatru, sunt regizo. Ulterior am terminat şi Academia de Studii Economice, sunt licenţiat şi în relaţii economice internaţionale. Lucrez de la terminarea Facultăţii, adică de 16 ani în teatru, am lucrat şi în alte domenii. Sunt absolvent al cursurilor de management cultural cu specialitatea managementul instituţiilor publice de cultură de la Ministerul Culturii. Am fost pentru o scurtă perioadă, cam 10 luni de zile, secretar de stat în Ministerul Culturii, am avut în subordine instituţiile de spectacol cele din subordinea Ministerului Culturii”, a explicat Erwin Şimşensoh.

El a mai spus că principalul său obiectiv este de a face ordine în Teatrul de Stat Constanţa.

“În primul rând să facem puţină ordine. Prioritatea numărul unu va fi să armonizăm tot ce înseamnă documentele care nu sunt în regulă în acest moment, să punem puţină ordine în regulamentul de organizare şi funcţionare, fişe de post, statul de funcţii. Toate documentele teatrului trebuiesc puse în ordine. În al doilea rând, o să încerc sper o operaţiune foarte clară de implementare a standardelor operaţionale, a procedurilor operaţionale de sistem, care sunt obligatorii pentru orice entitate publică. Cred că aceste proceduri operaţionale sunt vitale pentru a face ordine într-o instituţie, chiar fie ea de cultură”, a explicat regizorul de teatru.

Mandatul său în fruntea Teatrului de Stat Constanţa va începe pe data de 25 martie şi va avea o durată de patru luni, până la organizarea unui concurs pentru acest post.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, anunţase în urmă cu cinci săptămâni, că a decis demiterea managerului Teatrului de Stat Constanţa, Dana Dumitrescu, după ce au fost descoperite mai multe nereguli, în urma unui control. Dana Dumitrescu are avea un preaviz de 60 de zile.

Preşedintele CJ a dispus acest control după ce mai mulţi actori au acuzat-o pe directoarea Dana Dumitrescu de diverse nereguli.

Teatrul de Stat Constanţa se află în subordinea Consiliului Judeţean.