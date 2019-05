Un român candidează ca independent pentru un post de consilier local în Dublin: Aici nu suntem în România, unde se promite marea cu sarea pentru a obține voturi

Marius Maroșan este primul și singurul român înscris la alegerile locale din Irlanda, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai, împreună cu alegerile pentru PE. El candidează ca independent pentru un post de consilier local în Dublin, poziție din care speră să sprijine comunitatea românească, potrivit Mediafax.

Marius Maroșan are 36 de ani, este din Sighetu Marmației, județul Maramureș, și a fost consultant financiar în Cluj-Napoca pentru o companie de asigurări până în 2008, când a ajuns în Irlanda, în concediu. A plecat pentru două săptămâni și a rămas în Dublin, oraș care a devenit casa lui și în care și-a întemeiat o familie, având trei copii.

„Am ajuns în Irlanda la insistențele unui prieten. Chiar în seara zilei în care am ajuns, un alt prieten m-a întrebat dacă aș vrea să fac un ban cât stau în Irlanda, propunându-mi să lucrez 4 ore seara în pub-ul la care lucra el. M-am gândit că 4 ore nu e mult și aș avea și toată ziua la dispoziție pentru a vizita împrejurimile, așa că am acceptat. Am mers a doua zi la interviu și seara deja începeam lucrul. Am fost angajat pe post de chelner și am observat că, într-o săptămână, realizasem un venit aproape egal cu salariul pe o lună din România, lucrând aici cu jumătate de normă. Deci nu a fost un factor anume ce m-a determinat să plec din țară, ci, mai degrabă, un factor ce m-a determinat să nu mă mai întorc din concediu”, a povestit Marius Maroșan.

Acesta s-a integrat bine în Irlanda, unde a întâlnit oameni sociabili și prietenoși, mai ales că vorbea bine limba engleză, în condițiile în care, în România, a participat la olimpiadele de profil.

„La început mi-a plăcut relaxarea, faptul că puteam să realizez un venit mult mai mare decât în România, diferența fiind că aici lucram 4-6 ore/zi în vreme ce, în România, pentru un venit mai mic, trebuia să lucrez 10-12 ore/zi. Pentru că la vremea respectivă nu aveam obligații familiale, am început să vizitez Europa. După aceea, am simțit dorul vieții agitate din România, mai ales că îmi plăcea mult să lucrez cu oamenii. Prin 2011 am început să fac voluntariat și să mă implic în comunitate. Deja eram căsătorit și în 2011 devenisem și tătic. Am trecut de la un loc de muncă la altul, iar acum lucrez ca și translator pentru o agenție și, pe cont propriu, reprezint oamenii la Tribunalul Muncii și Tribunalul Chiriașilor”, a spus românul.

Datorită implicării sale în activități comunitare, în anul 2016 i-a fost acordat, de către primarul Dublinului și Consiliul Local, titlul de „Good Citizen”, distincție pe care au primit-o nouă persoane, dintre care el a fost singurul care nu era irlandez.

În ceea ce privește comunitatea românească din Irlanda, Marius Maroșan consideră că, la fel ca peste tot, aceasta este destul de scindată, însă a remarcat că este, totuși, mai unită decât în alte țări, lucru care se vede mai ales în momentele grele, când, în cazul unui deces, oamenii se mobilizează pentru a ajuta cu repatrierea persoanei, dacă familia are probleme financiare.

„În timp, sper să devenim mai uniți, să încolțească în noi spiritul civic și să înțelegem cât mai mulți că suntem străini între străini și ar trebui să ne sprijinim reciproc mai des și mai hotărât”, a subliniat acesta.

Marius Maroșan admite că, în ultimii ani, văzând activitatea sa de voluntar, au fost câțiva irlandezi care i-au tot spus să candideze la alegerile locale pentru că ar putea să ajute oamenii mult mai bine dintr-o funcție de consilier, care i-ar oferi alte oportunități, alte instrumente pentru a sprijini comunitatea.

„Când am început să cochetez cu ideea de a candida, am făcut un sondaj pentru a vedea unde locuiesc românii în Dublin, în ce zone. Așa am decis să candidez în două zone diferite, care aparțin de două consilii locale diferite, astfel că mi-am depus candidatura pentru Consiliul Local Dublin și pentru Consiliul comitatului Fingal. Din fericire, legea electorală din Irlanda este făcută în folosul cetățenilor, astfel încât să permită oricui să candideze, dacă are încredere persoana respectivă că poate strânge suficiente voturi. Pentru a candida e important să ai un cazier curat și să strângi 15 semnături sau să plătești 100 de euro, taxa de înscriere a candidaturii. Pentru că cerințele nu sunt exagerate, am decis să-mi depun candidatura în cele două zone în care e o concentrație mai mare de conaționali și vom vedea care sunt rezultatele”, a mai spus candidatul român.

Potrivit acestuia, majoritatea prietenilor și cunoștințelor sale l-au încurajat când au aflat de candidatură, gestul fiind apreciat inclusiv de ambasadorul României în Irlanda, Manuela Breazu.

„Din câte știu nu a mai fost alt român care să candideze în trecut la alegerile din Irlanda și nici acum nu știu să mai existe alt candidat român la alegerile locale”, a precizat Marius Maroșan.

Acesta a decis să candideze ca independent pentru că vrea, în continuare, să reprezinte interesele oamenilor, alegătorilor și nu interesele unui partid sau altul. A fost contactat de diverse partide pentru a candida din partea lor, dar a hotărât să rămână independent, deși apartenența la un partid îi sporea considerabil șansele de a strânge suficiente voturi pentru a-și asigura postul de consilier.

„Ca independent e mai greu. Nu există fondurile de care beneficiază ceilalți candidați din partea partidelor politice și, automat, nu există posibilitățile de promovare pe care le au contracandidații mei”, a precizat Maroșan.

Pentru a strânge fondurile necesare campaniei electorale, românul a decis să scoată la licitație diverse obiecte pe care le avea prin casă – fulare tricolore și cărți ale scriitoare Irina Binder sau volume despre Maramureș.

„Dacă ei vor înțelege că e important să aibă o voce în rândul consilierilor locali, vor ieși la vot și vor susține candidatura mea. Sloganul meu e simplu și destul de evident, și anume . Nu am program electoral, pentru că aici nu suntem în România, unde se promite marea cu sarea pentru a obține voturi. Am, în schimb, idei care de multe ori au fost îmbrățișate cu drag de cei din Parlamentul irlandez sau consiliile locale de fiecare dată când am participat la conferințe și mi-am spus părerea. Problemele cu care se confruntă Consiliul local țin de transport, locuințe, infrastructură, spații verzi, curățenie. Dacă voi fi ales în funcția de consilier plănuiesc să lucrez împreună cu oamenii. Știu din experiență că oricine poate avea o idee inedită și potrivită care să ofere soluții la problemele existente, deci voi încerca să mă consult cât mai des cu oamenii ce doresc să se implice. Evident, voi reprezenta toți cetățenii, indiferent de naționalitatea lor”, a mai subliniat candidatul român, adăugând că va merge chiar din ușă în ușă pentru a discuta cu alegătorii față în față.

Alegerile pentru administrațiile locale din Irlanda au loc la sfârșitul lunii mai.