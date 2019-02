Un scriitor îl cheamă pe președintele american la o dezbatere ADEVĂRATĂ despre zid: 'Sunt sigur că te descurci cu un singur scriitor. Anunţă-mă'

Scriitorul Don Winslow a lansat o provocare pentru Donald Trump de a dezbate planurile sale pentru zidul de la frontiera cu Mexicul pe Fox News, o iniţiativă pe care scriitorul Stephen King s-a oferit să o finanţeze, potrivit The Guardian, informează News.ro.

Winslow, autor al recentei cărţi "The Border", al treilea roman din trilogia "Cartel", a făcut oferta pe Twitter: "Dragă, @realDonaldTrump. Hai să vorbim despre zidul Trump şi să lăsăm poporul să decidă. O fac chiar şi pe postul tău de televiziune @FoxNews. În orice emisiune. Cu orice moderator. Oricând. Ai discutat cu 18 republicani în timpul campaniei prezidenţiale, sunt sigur că te descurci cu un singur scriitor. Anunţă-mă".

King a reacţionat imediat, spunându-i lui Winslow că ar putea plăti "10.000 de dolari ca să vadă asta". Trump, însă, nu a răspuns.

Winslow este cunoscut pentru că l-a criticat pe preşedinte şi politica privind frontierele. Acum doi ani, a cumpărat o pagină întreagă de publicitate în The New York Times în care a scris: "Mai bine să facem un real efort pentru a aborda problema drogurilor de la origini - într-o perioadă în care mai mulţi americani mor de supradoze de opioide decât din cauza accidentelor de maşină - Trump şi Sessions ne livrează fantezii precum zidul de la graniţă, care nu va face absolut nimic pentru a încetini fluxul de droguri".

Veteranul scriitor a ridiculizat conceptul unui zid la graniţă într-un interviu pentru CBS News la începutul săptămânii, afirmând: "Am fost pe fiecare milă de la această graniţă, fiecare milă. Chiar dacă construieşti zidul - hai să spunem că chiar îl construieşti, înalt de cât vrei, lat de cât vrei, aşa cum doreşti - are porţi. Acele porţi sunt deschise tot timpul".

Romanul său "The Border" este, potrivit unei recenzii din The New York Times, "o carte pentru vremuri întunecate, nemiloase, o coborâre în teamă şi haos", cu o doză mai mare de "nelegiuiri, lipsă de onestitate, înşelăciune, brutalitate şi mania puterii decât cele două cărţi anterioare la un loc".

Winslow are un obicei de a se adresa direct preşedintelui SUA pe Twitter, miercuri semnalând arestarea unui neo-nazist care lucra la Paza de Coastă şi care plănuia să atace politicieni şi jurnalişti. "Astăzi, ai numit (The New York Times) "inamicul poporului". Încetează să mai numeşti astfel presa. Cuvintele tale contează. Vei răni oameni", a scris Winslow.

Stephen King este, de asemenea, un critic vocal al lui Trump, săptămâna trecută descriind declaraţia liderului de la Casa Albă cu privire la urgenţa naţională drept "un pas uriaş departe de democraţie şi un pas uriaş către dictatură. El vrea să distrugă o formă de guvernare americană care a supravieţuit 200 de ani".

Don Winslow s-a născut la New York, în noaptea de Hallowen a anului 1953, dar a crescut în orăşelul de coasta Perryville din Rhode Island. A studiat istoria Africii la Universitatea Nebraska, iar la sfârsitul anilor ’70 a revenit la New York. A fost mai întâi managerul unui lanţ de cinematografe, apoi a lucrat ca detectiv particular. Cariera sa a căpătat apoi o turnură şi mai neobişnuită: a reluat studiile, obţinând diploma de master în istorie militară, după care a condus safari în Kenya şi drumeţii de munte în regiunea chineză Sichuan. În tot acest timp a lucrat la primul său roman, "A Cool Breeze on the Underground" (1991). Deşi romanul a fost nominalizat la Premiul Edgar, nu s-a bucurat de un mare succes, astfel încât Winslow a revenit la meseria de anchetator, scriind de câte ori avea ocazia. În 1997, a lansat thrillerul "The Death and Life of Bobby Z" (scris în timp ce făcea naveta cu trenul, câte un capitol la fiecare călătorie), al cărui succes l-a propulsat pe scena literară şi i-a permis să se dedice în întregime scrisului. Se consideră un dependent de scris, lucrând în permanenţă la două romane în acelasi timp; de asemenea, a mărturisit că perioada cea mai îndelungată petrecută fără să scrie a fost de cinci zile după finalizarea unui roman. "Păcate originare", lansat în 2005, a implicat cel mai efort de cercetare şi documentare dintre toate romanele sale, Winslow lucrând la volum nu mai puţin de şase ani. Alte scrieri sunt: "California Fire and Life" (1999 - Premiul Shamus), "The Winter of Frankie Machine" (2006), "The Dawn Patrol" (2008), "The Gentlemen's Hour" (2009), "Savages" (2010), potrivit informaţiilor de pe nemira.ro.