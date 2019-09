Un studiu arată ce face bine sănătăţii copiilor; Ce climat şi ce acţiuni fac bine copiilor

Copiii care cresc în zone cu climă mai caldă și în cartiere prielnice mersului pe jos pot avea o tensiune arterială mai mică decât cei care trăiesc în zonele unde clima este mai rece și în cartiere cu trafic intens, arată concluziile unui nou studiu realizat la nivel european.

Cercetătorii au examinat datele referitoare la 1.277 de perechi mamă-copil din Marea Britanie, Franța, Spania, Lituania, Norvegia și Grecia pentru a vedea ce impact au avut expunerile la factori exteriori precum poluarea aerului și vremea, la substanțele chimice ca pesticidele și metalele, dar și la factorii de viață precum dieta și exercițiul fizic asupra tensiunii arteriale la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani.

Echipa de studiu s-a concentrat pe un număr total de 89 de expuneri la nivelul uterului și 128 de expuneri în timpul copilăriei timpurii.

Citeşte şi: Lovitură pentru justiţiabili de la Ministerul Sănătăţii; Se scumpesc expertizele medico-legale

“Rezultatele noastre arată că, începând cu stadiul fetal, locul în care trăim, alimentele pe care le consumăm, aerul pe care îl respirăm și compușii chimici care ajung în corpul nostru pot afecta tensiunea arterială înainte de adolescență. Acest lucru este important pentru că dovezile arată că copiii cu hipertensiune arterială sunt mai susceptibili să fie hipertensivi ca adulți”, a declarat Charline Warembourg, autorul principal al studiului și un cercetător la Institutul de Sănătate Mondială din Barcelona

Expunerea la factori negativi ai stilului de viață în sarcină, cum ar fi obezitatea, inactivitatea fizică, alimentația precară și consumul de alcool și tutun au fost stabilite de mult timp că factori de risc pentru boli de inimă pentru mame, au menționat cercetătorii în studiul publicat în “Journal of the American College of Cardiology”.

În studiul curent, cercetătorii au analizat datele din testele de sânge și urină ale copiilor mici pentru a vedea ce factori de mediu, chimici și de stil de viață ar putea fi asociați cu tensiunea arterială mai mare sau mai mică.

În general, aproximativ unul din 10 copii au avut hipertensiune arterială sau tensiune arterială ușor crescută, ceea ce a sugerat că sunt expuși riscului de dezvoltare a bolii.

Copiii ale căror mame trăiau într-un mediu ce favorizează plimbarea, cu acces la spații verzi, magazine, restaurante și mijloace de transport în comun în timpul sarcinii aveau mai multe șanse de a avea tensiune arterială normală decât cele ale căror mame care locuiau în afara orașelor sau în comunități unde mersul pe jos nu era posibil.

Este posibil că mamele din zonele prielnice mersului pe jos să fi făcut mai mult exerciții fizice în timpul sarcinii, contribuind astfel la scăderea tensiunii arteriale pentru urmașii lor, concluzionează echipa de studiu.

Expunerea la temperaturi mai ridicate a și ea fost asociată cu scăderea tensiunii arteriale la copii.

Totodată, copiii ce au avut expunere prenatală la concentrații mai mari de bisfenol, o substanță chimică găsită în trecut în biberoane și multe alte produse din plastic, au avut o tensiune arterială mai mare decât copiii fără această expunere. Expunerile copiilor la cupru și perfluorooctanoat , o substanță chimică care se găsește în produse cosmetice, produse de curățat și haine au fost, de asemenea, asociate cu tensiunea arterială crescută în copilărie.

Alimentația ce conținea prea puțin pește, sau prea mult, au fost ambele asociate cu tensiunea arterială mai mare la copii deoarece în timp ce acizii grași omega-3 gășiți în pește sunt benefici pentru sănătatea cardiovasculară generală, peștele contaminat de substanțe chimice sau metale ar putea reduce efectele pozitive ale acizilor grași omega-3, se mai arată în concluziile studiului.