Un tablou de Edward Hopper a fost vândut cu peste 91 de milioane de dolari la New York

Tabloul 'Chop Suey', de Edward Hopper, a fost vândut marţi de casa Christie's cu 91,8 milioane de dolari, un record pentru pictorul american, într-o licitaţie desfăşurată la New York şi care a vizat prima parte a unei colecţii private adjudecate cu 317,8 milioane de dolari - cea mai înaltă cifră atinsă vreodată de o compilaţie de artă americană, relatează EFE. preluată de Agerpres

Potrivit Christie's, vânzarea primei părţi a colecţiei lui Barney A. Ebsworth, reunită sub titlul 'An American Place', a atins în total suma de 317,801 milioane de dolari pe parcursul a două zile de vânzări, dedicate excepţionalei colecţii de artă americană din secolul XX.Aspectele cele mai importante ale colecţiei au inclus tabloul "Chop Suey", piesa cea mai importantă a pictorului Edward Hopper a cărui operă se află încă în mâini private, care a atins suma suma de 91.875.000 de dolari - un record pentru artistul american."Woman as Landscpae", de Willem de Kooning, a stabilit de asemenea un record pentru artist, atingând suma de 68,9 milioane de dolari, în timp ce "Composition with Red Strokes", de Jackson Pollock, s-a vândut cu 55,4 milioane de dolari.După licitaţie, familia Ebsworth a comentat într-o notă publicată de Christie's că este foarte mulţumită de rezultatele de marţi seară pentru aceste opere, care au încântat ochii tatălui lor, şi care au avut în vedere calitatea.Barney A. Ebsworth, care a murit anul acesta în aprilie, a fost colecţionar împătimit şi om de afaceri multimilionar, clasându-se la un moment dat pe primul loc al celor mai importanţi 200 de colecţionari ai lumii.