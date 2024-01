Un tânăr care munceşte în Germania - primul care a scos crucea sfinţită din Dunăre

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din localitatea giurgiuveană Putineiu, care a venit special acasă, din Germania, unde lucrează în construcţii, pentru a participa la tradiţia de Bobotează, este cel care a scos primul crucea sfinţită din apele Dunării, la Giurgiu.

''Mi-am dorit foarte mult să mă înscriu, sunt din Putineiu. Am avut emoţii la înscriere pentru că am fost ultimul înscris pe listă, dar primul care a ajuns înot la crucea sfinţită, ceea ce mă face să fiu foarte fericit. Am mai luat crucea sfinţită din apele Dunării în anul 2018, de atunci nu am mai reuşit să mă înscriu pentru că am avut nişte probleme, dar în acest an am venit special din străinătate, din Germania, unde lucrez pe şantier, pentru a participa, acasă, la tradiţia scoaterii crucii sfinţite din apele Dunării, de Bobotează'', a declarat pentru AGERPRES Daniel Ionuţ Pieptea, de 27 de ani.

El spune că s-a antrenat pentru a participa la tradiţia de Bobotează. ''Fac foarte mult sport, alerg foarte mult şi fac duşuri cu apă rece'', a arătat Daniel.

La tradiţia scoaterii crucii sfinţite din apele Dunării s-au mai înscris încă cinci tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 39 de ani.

Episcopul de Giurgiu, Preasfinţitul Ambrozie, a aruncat trei cruci din lemn sfinţite în Dunăre, pentru a fi scoase de tinerii curajoşi, iar, înainte ca aceştia să sară în apele reci, a spus împreună cu toţi cei prezenţi rugăciunea ''Tatăl nostru''.

Marius Antonescu de 32 de ani şi Victoraş Petrişor Cimpoeru de 24 de ani s-au clasat pe locul al doilea, respectiv al treilea.

Toţi cei care s-au aruncat în apele Dunării au primit diplome de participare şi icoane din partea episcopului de Giurgiu.

Cei care s-au clasat pe primele locuri au primit şi premii în bani cuprinse între 300 şi 500 de lei din partea Primăriei municipiului Giurgiu. Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, este cel care a făcut premierea tinerilor curajoşi.

Episcopul de Giurgiu a precizat că tinerii care sar în apele reci ale Dunării pentru a aduce la mal crucea sfinţită dau dovadă de curaj, dar şi de credinţă.

Potrivit tradiţiei, cel care scoate crucea sfinţită din apele Dunării va fi sănătos tot anul.

Manifestările prilejuite de Bobotează au început la Giurgiu la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din centrul municipiului Giurgiu, cu Sfânta Liturghie, şi au continuat cu o procesiune religioasă.

Întreg soborul de preoţi, împreună cu episcopul de Giurgiu, s-a deplasat pe jos de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului la Bazinul Dunării, Secţia Căi Navigabile, unde a avut loc aruncarea Crucii Sfinţite în apă, recuperarea şi returnarea acesteia Preasfinţitului Părinte Ambrozie şi premierea câştigătorilor.

La final, toţi participanţii la manifestările de Bobotează au asistat la un spectacol muzical folcloric susţinut de artiştii Centrului Local ''Ion Vinea''.