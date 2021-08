Un tânăr din Odorheiu Secuiesc spune povestea legendelor secuiești cu ajutorul desenelor animate: 'Oamenii au spus că sunt nebun'

Fazakas Szabolcs, din Odorheiu Secuiesc, este creatorul serialului de desene animate Legendarium, singurul de acest fel din lume, care spune povestea legendelor secuieşti şi este dovada vie că îţi poţi atinge visul din copilărie dacă munceşti şi nu abandonezi la primul obstacol, potrivit agerpres.ro.

Szabolcs a fost un copil îndrăgostit de legendele locului, pe care le descoperea când mergea cu bicicleta în satele din împrejurimile oraşului Odorheiu Secuiesc şi pe care le-a păstrat în suflet toată viaţa. De-a lungul timpului, a observat că legendele sunt uitate şi că nimeni nu face nimic pentru a opri asta, potrivit agerpres.ro.

După ce a terminat liceul, la Odorheiu Secuiesc, a plecat la Budapesta, unde a făcut Facultatea de Film, specializarea operator de imagine în spaţiul virtual. Întors în ţară, Szabolcs merge la Bucureşti şi lucrează ca operator pentru mai multe televiziuni, călătoreşte în ţară, realizează documentare şi îşi caută locul. Revenit în oraşul natal, înfiinţează o firmă de producţie, dar constată că muncă nu îi este apreciată la adevărata valoare.

"Puţin obosisem, nu era uşor ca de la ţară să faci mare lucru, adică se poate, dar nu în domeniul în care lucram. Eram operator de imagine la ştiri, făceam documentare, reclame, dar în zona noastră nu prea exista cultura să fii plătit pentru ceea ce ştii. Am făcut reclame şi patronii firmelor nu înţelegeau de ce trebuie să plătească pentru 30 de secunde mai mult decât pentru cinci minute. În 30 de secunde tu îi vinzi marfa şi ei nu au înţeles că pentru acele 30 de secunde tu ai învăţat 10 ani de meserie. Îmi doream să fac ceva neobişnuit şi ştiam că, dacă nu fac acest lucru, atunci trebuie să plec, să îmi construiesc cariera în altă parte", povesteşte el.

Întâmplarea sau o întâlnire providenţială a făcut ca tânărul din Odorheiu Secuiesc să afle, la un moment dat, ce va face cu pasiune toată viaţă.

În urmă cu 13 ani a realizat o hartă cu legendele din zonă, pe care se aflau poze în mişcări de animaţie şi care a fost văzută de Rofusz Ferenc, un animator renumit, câştigător al premiului Oscar.

Atunci, acesta i-a spus: "Szabolcs, pe harta aceasta se află serialul vostru de desene animate".

După câţiva ani şi-a dat seama că în multe ţări au fost realizate filme de desene animate după cele mai frumoase legende ale locului, de la 'Brave', care prezintă o veche legendă scoţiană, la Kun Fu Panda, care spune povestea unei legende chinezeşti. Şi astfel i-a încolţit în minte ideea unor desene animate care să prezinte legendele secuieşti.

Povestea Legendarium a început cu un singur episod, pe care Szabolcs şi alţi doi colegi au reuşit să-l termine în patru ani, timp în care tânărul din Odorheiu Secuiesc şi-a dat seama că, dacă vrea să facă ceva de calitate şi într-un timp mai scurt, trebuie să îşi mărească echipa şi să studieze.

Aşa că a înfiinţat studioul de animaţie, a adus alături de el 20 de colegi şi cu toţii au început să înveţe. Szabolcs spune că totul semăna a învăţământ dual, unii colegi, mai experimentaţi, învăţându-i pe cei fără experienţă.

"Erau colegi care au învăţat în şcolile din Occident şi ei, la rândul lor, i-au învăţat mai departe pe colegii de aici. Am fost la Los Angeles, am adus profesori aici din SUA, din Budapesta. Au fost profesori care au spus că nu putem să realizăm, că e foarte greu şi pe ei nu i-am mai invitat să ţină cursuri, pentru că erau negativi. Multe lume nu a crezut în noi şi ne puneau piedici în atingerea visului nostru. Ne spuneau că nu se poate să faci un studio de animaţie în provincie. Eu le spun că se poate face, este aici", afirmă Fazakas Szabolcs.

După patru ani de pregătire, lucrurile au început să se aşeze şi studioul să ajungă la standardele de calitate impuse de Szabolcs.

De la o echipă formată din patru oameni, acum studioul Legendarium are 35 de angajaţi şi este o adevărată "fabrică de desene animate", aşa cum o numeşte cel care a creat-o. Şi dacă primul episod a fost realizat în patru ani, după ce echipa a crescut şi s-a perfecţionat, a reuşit ca într-un an şi jumătate să finalizeze un sezon de zece episoade.

"Nu a fost uşor, ani de zile am lucrat, ne-am pregătit, am instruit colegii, am făcut primul episod, mi-am dat seama cât de mici suntem şi că trebuie să învăţăm. Am intrat într-un tunel din care înapoi nu puteam merge, pentru că nu e genul meu şi mergeam înainte. Şi am mers la Los Angeles, am învăţat cu colegii acolo, am adus profesorii de la DreamWorks, am studiat la trei şcoli de animaţie din lume. Au fost patru ani de pregătire, deci colegii, efectiv, au primit salariul ca să înveţe. Asta am reuşit din fonduri obţinute din diverse surse, vânzând propriile noastre produse pe piaţă, încet-încet am reuşit să spunem studioul la punct", îşi aminteşte Fazakas Szabolcs.

Serialul Legendarium urmăreşte povestea a doi copii, Rika şi Zete, care descoperă legendele şi le salvează de la uitare, având de înfruntat mai multe pericole pe care diavolul le pune în cale.

"Scopul diavolului este ca oamenii să uite legendele, să fie o lume fără basme, iar copiii salvează legendele pentru generaţiile viitoare. Şi asta este ceea ce trebuie să facem şi noi, puţin ne reînvaţă cum să protejăm ceea ce ne-au lăsat strămoşii. Eu întotdeauna glumesc că scenariile au fost scrise acum sute de ani de strămoşii noştri, iar noi, acum, le transpunem în desenele animate", afirmă Szabolcs, care este regizorul serialului.

Pe lângă Rika şi Zete, în serial îl mai regăsim şi pe bunicul celor doi, dar şi pe sir Mano, al cărui chip a fost împrumutat de la Gyöngyössy János, un grafician istoric din Odorheiu Secuiesc, şi care-i ajută pe copii să retrăiască legendele şi să învingă răul, reprezentat de diavol.

Szabolcs spune că din Transilvania au fost culese aproximativ 200 de legende, unele dintre ele rămase de la etnograful Orbán Balázs şi uitate de oamenii din zonă, dar serialul nu le va salva doar pe acestea, ci există dorinţa de a depăşi graniţele ţării.

"Serialul se dezvoltă, copiii vor ieşi din această zonă, vom merge prin Europa, prin lume şi oriunde putem salva legende. E o poveste care poate deveni o poveste internaţională. Eu zic că nu există pe paleta serialelor de desene animate un astfel de stil, nu există copii care să salveze legende. Şi de aceea trebuie să ne găsim linia şi să intrăm pe piaţa internaţională", a spus regizorul serialului.

Primul sezon, cu zece episoade, a fost lansat anul trecut, în plină pandemie, şi a adus bucurie în sufletele copiilor şi părinţilor, deopotrivă.

"Mă bucur pentru că am adus bucurie pentru mai mulţi copii, am făcut un proiect social, să zicem aşa, pentru că acum trăim din acest proiect, dar am şi dat înapoi comunităţii legendele pe care comunitatea le-a uitat. (...) Noi nu am inventat legendele, legendele au fost aici, între noi, problema e că oamenii, copiii nu le-au cunoscut, nu au folosit legendele lor. Era un lucru normal că aici este o legendă, dar să faci turism cultural, să faci desene animate, asta nu era normal pentru comunitate. Şi noi am făcut acest pas. Când am început proiectul, toată lumea zicea că sunt nebun. Acum, comunitatea foloseşte Legendarium pentru programe turistice. Au observat că, dacă o cetate are o poveste şi se duce acolo turistul, deja ai ce să prezinţi. În Occident, acest lucru este normal. Noi cunoaştem mai bine legendele Occidentului decât pe ale noastre, pentru că ei au făcut un PR bun pentru ele. Ne plângem că nu ne ştie lumea, dar de ce nu ne ştie lumea? Pentru că nu am reuşit să ne prezentăm lumii, asta e ideea. Nu numai Dracula este în Transilvania, sunt aici mii de legende prin care am putea să ne promovăm şi mai bine ţara", crede acesta.

Desenele animate Legendarium sunt realizate în tehnica 2D şi 3D, frame by frame, sunt foarte frumoase, iar copiii le adoră. Echipa Legendarium a primit până acum mai multe premii la festivaluri internaţionale, iar Szabolcs spune că e mândru că a reprezentat ţara.

Până acum au fost vândute 5.000 de stickuri, iar serialul a fost difuzat de mai multe posturi de televiziune. Între timp, acesta a fost tradus şi în limba română şi urmează să fie difuzat de Metropola TV, dar se poartă discuţii pentru ca desenele animate să fie difuzate la TVR şi pe platforma Netflix.

"Feedback-urile sunt pozitive, problema e că acum trebuie să ieşim cât mai mult pe piaţă. Deci, în România, am ajuns la multe familii, dar nu la foarte multe", spune Szabolcs.

Acum, în "fabrica de desene animate" de la Odorheiu Secuiesc, se lucrează la sezonul doi, serialul urmând să fie sincronizat în chineză, germană, engleză-americană, spaniolă, portugheză.

Fazakas Szabolcs afirmă că în România nu există un studio de animaţie care să realizeze un serial de genul Legendarium, în cazul căruia toată producţia este autohtonă.

"Nu putem să zicem că în ţară există un studio ca al nostru, unde se face producţie românească, scenariu, muzică, regie, totul se face aici. Noi lucrăm pentru copii, pentru public, filmele artistice sunt pentru o anumită categorie de public, se fac multe scurtmetraje, se câştigă festivaluri, dar viaţa lor se opreşte acolo, nu merge mai departe, nu sunt pentru publicul larg", explică Szabolcs.

Echipa Legendarium realizează şi diverse alte produse de promovare, editează cărţi, hărţi, pe care le vinde deocamdată online, dar care se vor putea găsi şi într-un mic magazin, ce urmează să fie înfiinţat.

În tot acest timp, în ciuda greutăţilor prin care a trecut, Szabolcs îşi trăieşte visul şi continuă să viseze şi să creeze, demonstrând că poţi face lucruri de succes şi într-un oraş de provincie, unde nu se prea întâmplă nimic.

Fazakas Szabolcs este creatorul parcului Mini Transilvania, de la Băile Seiche, cu machete ale celor mai importante clădiri din Transilvania şi nu numai, al centrului memorial Orbán Balázs, iar acum urmează să realizeze, împreună cu colegii săi, un parc al insectelor, unde vor fi expuse insecte uriaşe, pentru a oferi un nou punct de interes pe harta turistică a oraşului şi pentru a-i împrieteni pe copii şi pe adulţi cu această lume.

Tot Fazakas Szabolcs este cel care în anul pandemic 2020, în plină criză a măştilor de protecţie, a reuşit să modifice, împreună cu un medic din oraş, după un model olandez, o mască de snorkeling, folosind imprimanta 3D pe care casa sa de producţie o deţine, pentru a veni în ajutorul cadrelor medicale aflate în prima linie a luptei cu noul coronavirus.

Energia cu care face lucrurile îi vine din faptul că pune pasiune în tot ceea ce realizează, că are "un job de vis" şi este înconjurat de oameni minunaţi. Spune că nu ştie unde va fi peste zece ani, dar sigur nu se va opri.

"Mie îmi place ceea ce fac, sunt bucuros că salvăm zona Băile Seiche (unde se află parcul Mini Transilvania - n.r.). Nu vreau să mă văd politician, toată lumea îmi zice să mă fac politician, dar eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc aici, să mă simt bine aici, în oraşul meu şi să ajutăm cât mai mulţi tineri, să le oferim o soluţie. E frumos, e bine, îmi place şi mă bucur că sunt atâţia oameni cu energie şi asta te impulsionează să faci multe lucruri minunate. Peste zece ani nu ştiu unde vom fi, dar o să fim mai departe", mărturiseşte Fazakas Szabolcs.

El le recomandă tinerilor să îşi urmeze visul, să creeze, să aibă răbdare şi să nu abandoneze la primul obstacol.

"Mama mea era învăţătoare, eu nu am avut pe nimeni în spatele meu care să-mi dea mulţi euro, eu chiar am început de la minus zero, cu împrumuturi, am trecut prin ani grei. Ok, acum s-a schimbat puţin lumea, dar ceea ce trebuie să înveţe tinerii este să creeze, nu să cumpere şi să vândă mai departe, să aducă un plus umanităţii şi să-şi vândă propria creaţie. Şi să nu vrea să se îmbogăţească de la o zi la alta, asta e problema, să aibă răbdare, să lucreze, ca să crească afacerea. Am venit acasă de la Bucureşti şi, să fiu sincer, m-am chinuit aici, acasă, la Odorhei, nici nu vreau să îmi amintesc, şi a venit ideea Legendarium, pentru care a trebuit să lucrez 13 ani, pentru ca să fie aşa cum este acum. Nu trebuie să mergi înapoi. Eu atât ştiam, că nu pot să mă opresc. Trebuie să ştii când să schimbi direcţia şi să mergi mai departe spre ţelul tău, trebuie să te adaptezi situaţiei, COVID-ului, crizei financiare. (...) Nu este timp să te opreşti", consideră Fazakas Szabolcs.

Iar publicului larg îi transmite să se uite la desenele animate Legendarium, convins fiind că prin intermediul acestui serial "ne putem cunoaşte reciproc prin cultură, nu prin scandaluri".