Un tânăr practician în insolvenţă, Valentin George Bucicoiu, va fi candidatul USR la funcţia de primar în Slatina

Un tânăr practician în insolvenţă, Valentin George Bucicoiu, în vârstă de 33 de ani, va fi candidatul USR la funcţia de primar al municipiului Slatina, a anunţat luni preşedintele USR Olt, Silviu Anton, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că Valentin Bucicoiu a fost desemnat candidat la USR la Primăria Slatina sâmbătă, în cadrul Adunării Generale a USR Slatina, iar o listă finală a candidaţilor va fi stabilită în februarie, după discuţii cu reprezentanţii PLUS.

"Urmează discuţii cu partenerii noştri de la PLUS şi lista finală a candidaţilor va fi undeva la mijlocul lunii februarie. Cel mai probabil Valentin (Bucicoiu n.r.) va fi validat şi în cadrul Alianţei", a spus Silviu Anton, care a menţionat că sunt posibile discuţii în vederea susţinerii unor candidaţi la alegerile locale şi cu alte partide de dreapta, cum sunt PNL şi PMP.

Citește și: Olguța Vasilescu a făcut anunțul! Planul pe care îl are PSD

"Vom discuta cu partenerii noştri de la PLUS şi vom ieşi cu o listă comună în toate localităţile unde vom avea candidaţi, după care punctual, în funcţie şi de şansele pe care le vom avea în fiecare localitate, sunt posibile discuţii cu partidele de dreapta, PNL, PMP", a adăugat Anton.

Tânărul desemnat de USR Slatina pentru a candida la funcţia de primar, Valentin Bucicoiu, a spus că din 2013 lucrează în Bucureşti, însă vine săptămânal în Slatina, unde consideră că este "acasă" pentru că aici locuieşte familia lui.

"Am 33 de ani, sunt născut şi crescut în Slatina. Provin dintr-o familie de oameni muncitori, am doi fraţi, un frate poliţist, o soră asistentă medicală. Sunt absolvent al Liceului Economic 'Petre S. Aurelian' din Slatina, după care am obţinut o licenţă în drept, un master în dreptul afacerilor. De profesie sunt practician în insolvenţă şi sunt asociatul coordonator al unei societăţi de practicieni în insolvenţă. Din 2013, a trebuit să mă mut cu serviciul în Bucureşti, dar revin în fiecare săptămână acasă pentru că acasă va fi totdeauna Slatina. M-am înscris în USR recent, în noiembrie anul trecut, în USR Slatina, pentru că USR este reprezentantul unei mişcări politice care a plecat din stradă, dintre oameni şi nu are legătură cu clasa politică veche. USR îşi doreşte să schimbe fundamental România, iar eu doresc să schimb fundamental Slatina", a spus Valentin Bucicoiu.