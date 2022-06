Un val de caniculă sufocă Spania, un episod 'anormal' pentru această perioadă a anului

Un val de caniculă sufoca luni Spania, un episod ''anormal'' pentru această perioadă a anului, semn al ''încălzirii globale'', potrivit unui expert al Agenţiei meteorologice spaniole (AEMET), informează AFP.

Acest episod canicular, care se produce după ce luna mai a fost declarată cea mai caniculară din ultimii cel puţin 100 de ani în Spania, va aduce ''temperaturi extreme'' şi ''ar putea dura până la sfârşitul săptămânii'', a precizat pentru AFP Ruben del Campo, purtător de cuvânt al AEMET.

Potrivit acestuia, temperaturile vor depăşi ''40 de grade'' Celsius în timpul zilei în numeroase oraşe spaniole şi vor rămâne ridicate pe timpul nopţii, când se vor înregistra ''peste 20 sau 22 de grade''.

Meteorologul a avertizat că fenomenul, ''care nu e limitat la peninsula iberică'' va afecta şi alte ţări europene, cum ar fi Franţa, în zilele următoare, potrivit Agerpres.ro.

''Această căldură extremă, în această perioadă de primăvară, nu este normală'' şi este cauzată de ''încălzirea climatică'', a precizat Ruben del Campo.

În ultimele 10 luni, Spania a traversat patru episoade de temperaturi extreme: o caniculă în august, când au fost atinse valori record (47,4 grade Celsius la Montoro, în sudul ţării), temperaturi ''excepţional de ridicate'' între Crăciun şi Ajunul Anului Nou, valul de căldură din mai, iar acum cel din prezent.

Mercurul termometrelor ar putea urca până la 43 de grade în Andaluzia (sud), în special în Cordoba şi Sevilla, potrivit AEMET.

Din epoca preindustrială, temperaturile au crescut în medie cu 1,7 grade în Spania (2 grade în Europa), aminteşte Ruben del Campo, care a precizat că valorile nu sunt doar mai extreme, ci totodată episoadele de căldură sunt mai frecvente.

Iar dacă Spania are în mod tradiţional veri caniculare, recunoaşte el, acestea ''sunt puţin mai călduroase cu fiecare an care trece şi din ce în ce mai lungi: vara durează cu o lună în plus în comparaţie cu anii 1980'', ceea ce duce la moartea a aproape 1.800 de persoane în fiecare an.

În afara consecinţelor sanitare, analistul avertizează asupra efectelor pentru mediu, cu un risc crescut de secetă şi de dificultăţi de aprovizionare în ceea ce priveşte apa, precum şi înmulţirea incendiilor, precum în zona Sierra Bermeja, în provincia andaluză Malaga, unde un incendiu a distrus 3.500 de hectare săptămâna trecută.

Înmulţirea valurilor de caniculă, în special în Europa, este o consecinţă a încălzirii climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă. Emisiile de gaze cu efect de seră le sporesc intensitatea, durata şi frecvenţa.