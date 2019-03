Un vasluian i-a pus lui Dumitru Buzatu o melodie cu M..E PSD când împărțea garoafe de 8 martie

Liderii PSD Vaslui, în frunte cu Dumitru Buzatu, au avut parte de o confruntare neaşteptată în timp ce împărţeau flori de 8 Martie doamnelor care treceau prin faţa sediului PSD Vaslui, relatează Adevărul.

În timp ce liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, însoţit de fiul acesuia, secretarul de stat Tudor Buzatu, şi deputatul PSD Irinel Stativă au ieşit cu garoafe în faţa sediului județean al partidului pentru a oferi câte o floare doamnelor care treceau prin zonă, un vasluian aflat într-un autoturism, le-a oferit acesta, cu volum la maximum, o dedicaţie muzicală anti-PSD.

Episodul a fost relatat pe Facebook chiar de către protestatar, care afirmă că a avut şi un schimb de replici cu fiul liderului PSD Vaslui.

“Le-am pus o melodie cu dedicaţie de dimineaţă, cu geamurile coborâte…aşa ca pentru ei !!! # M..E PSD Baiatu’ lui tata,Tudorel, cel care este cu spatele, m-a întrebat dacă am bun simţ că le dau M...E PSD, de pe Youtube, când ei oferă garoafe pensionarelor! Ce-i drept erau într-o postura nasoală pe melodia aceea…ei mai ofereau câte o floare fix când pe melodie se striga M..E PSD, la maxim. Ar fi vrut să ne confruntăm în idei…Pe bune ?! Care idei, Tudorele?…Să mai ascult aberaţiile voaste? Le vedem şi ne afectează oră de oră. Ai epuizat ideile, cetaţene Buzatu Tudor, ne vedem la vot !!! Şi cu siguranţă şi pe 10 August 2019, ca şi anul trecut !!”, a scris pe Facebook un vasluian cu numele Vally Nechita.