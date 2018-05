Un vicepreşedinte PNL îl somează pe Isărescu după discuţiile cu Dragnea: 'Consider necesar si urgent un comunicat si din partea BNR'

Opoziţia reacţionează la discuţiile dintre conducerea Băncii Naţionale a României (BNR), Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă, de joi seara, din biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor. Senatorul Florin Cîţu, vicepreşedinte PNL, afirmă că BNR trebuie să vină urgent cu un comunicat de presă în care să confirme sau să infirme declaraţiile lui Dragnea de la finalul discuţiilor.

"Amenintarea si intimidarea au devenit politica de stat in Romania!

Ce s-a intamplat ieri in biroul lui Liviu Dragnea mi-a lasat un gust amar. Liviu Dragnea a procedat asa nu ca sa-l timoreze pe guvernator. A fost un mesaj clar pentru presedintele Romaniei Klaus Iohannis.

Am trei argumente:

- nu i-a permis premierului Dancila sa mearga la Cotroceni.

- intalnirea cu guvernatorul si prim vice guvernatorul, “fost” membru PSD, a avut loc in biroul lui Liviu Dragnea

- la sfarsitul intalnirii a iesit cu o declaratie in care a puncatat faptul ca nu exista conlflict intre guvern si BNR si este doar un conflict inventat (!!) de presedintele Klaus Iohannis.

Pentru cei care se indoiau am avut ieri si dovada suprema ca Liviu Dragnea nu intelege cuvantul mediere. Traind permanent in tensiuni si scandal cu cei care au opinii diferite de ale lui, amenintarile au devenit politica de stat pentru presedintele PSD.

Am indoielile mele in legatura cu declaratia lui Liviu Dragnea de la sfarsitul intalnirii. De aceea consider necesar si urgent un comunicat si din partea BNR care sa confirme sau infirme concluziile lui LIviu Dragnea. Altfel noi toti vom trage concluzia ca am inteles gresit mesajele pe care BNR le da prin comunicate oficiale si rapoarte asupra inflatiei de un an de zile. Explic mai jos.

Totusi, cel mai periculos din declaratia lui Dragnea mi se pare concluzia pe care acesta a prezentat -o ca fiind asumata si de BNR - programul PSD este unul solid predictibil si nu avem motive de ingrijorare. Aici este nevoie de o clarificare oficiala de la BNR.

Iar pentru mine, o victorie personala aseara. Liviu Dragnea m-a confirmat, e drept cam tarziu, spunand ca investitiile nu au existat in 2017 si nici nu vor exista in 2018 iar cresterea economica se datoreaza in totatlitate consumului. Ma astept sa ma confirme si in urmatoarele luni.

Luni BNR decide ce face cu dobanda de politica monetara. Daca ne luam dupa date , urmeaza ca dobanda de politica monetara sa fie crescuta la 2.5%. Datele la care ma refer: rata inflatiei cu mult peste tinta, evolutia dobanzilor din piata, politica fiscala pro-ciclica, lipsa fortei de munca. Prin decizie si comunicat, BNR va confirma sau nu ceea ce spun eu astazi in aceasta postare", scrie Florin Cîţu pe Facebook.

Senatorul realizează o analiză şi cu privire la "cele doua mesaje 'economice' transmise de Liviu Dragnea si asumate se pare si de BNR":

"Inflatia.

Explicatia este penibila. Liviu Dragnea, expertu’ Darius Valcov si angajatii lui “indepnedenti” trebuiau sa-ti spuna ca nicio alta tara din UE nu a avut o crestere a ratei de inflatie cu 6 puncte procentuale in aceasta perioada. NICIUNA. Inflatia medie in UE a SCAZUT, chiar si luna trecuta. Sa intelegem ca toate fortele exogene (uite ca ai invatat un cuvant nou) s-au strans si au atacat DOAR Romania? De-a dreptul penibil.

Din ultimul comunicat BNR despre cresterea alarmanta a infatiei: “Majorarea reflectă acumularea progresivă de presiuni inflaționiste pe partea cererii și pe cea a costurilor, dar și influențele cursului de schimb al leului, receptate prioritar de segmentul prețurilor serviciilor.” sau “Incertitudinile şi riscurile asociate perspectivei inflației provin în principal din partea prețurilor administrate și a celor volatile; ele decurg şi din conduita politicii fiscale şi condițiile de pe piața muncii”.

Problema de rezolvat pentru Liviu si consilierii lui: Identificati sursa “exogena”!

Criza economica.

Politicienii si din pacate si bancile centrale (da, si BNR) refuza sa invete din experienta altor domenii. Zilnic, peste tot in lume, oameni foarte destepti fac eforturi pentru a putea avertiza populatia cu cateva secunde mai devreme despre, cutremure, uragane, tsunami etc. Fiecare secunda conteaza pentru ca sunt salvati oameni. Cand vine vorba despre crize economice politicieni vor spune cu cateva zile inainte de o criza de proportii ca totul este ok si oamenii ar trebui sa se imprumute in continuare si sa consume. Majoritatea (suntem cateva exceptii) nu ar spune public, poate ca ar fi bine sa economisiti putin pentru ca o economie cu deficite mari, inflatie mare si lipsa fortei de munca are sanse foarte mari, peste 80%, sa se izeasca cu viteza maxima de zid.

Eu sper ca ati invatat ca atunci cand Liviu Dragnea spune ceva trebuie sa va uitati intai in buzunare si pe urma sa faceti exact opusul a ceea ce v-a propus."