Unai Emery a recunoscut superioritatea lui Liverpool: Este un rezultat clar, meritat

Antrenorul echipei Villarreal, Unai Emery, a recunoscut că Liverpool a fost echipa mai bună în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, iar "2-0 este un rezultat clar, meritat", relatează AFP, citat de Agerpres.

"2-0 (pentru Liverpool) este un rezultat clar, meritat. Dar ar fi putut fi mai rău. 2-0 ne lasă totuşi o şansă, cu o altă prestaţie acasă, deci încă suntem în viaţă. Sunt nerăbdător să încep să pregătesc returul şi vreau să demonstrez că suntem capabili să le punem probleme. Referitor la deschiderea scorului, timp de 45 de minute eu cred că nu am stat rău defensiv, dar ei au meritat deschiderea scorului. Au pus presiune şi au avut ocazii", a adăugat Emery."Ei au fost mai buni decât noi în cele 90 de minute. Am vrut să ne creăm ocazii mai bune, iar defensiv trebuia să facem mai mult. Trebuia să recuperăm mingea şi să o păstrăm pentru a juca pe contre. Ar fi fost bine dacă nu eram tot timpul sub presiune. Am vrut să urcăm un pic cu mingea pentru a nu fi aproape de buturile noastre, să-i atragem în jumătatea noastră de teren pentru a putea pleca apoi prin spatele lor, dar nu am reuşit nimic din toate astea", a spus tehnicianul spaniol."Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat în această seară (miercuri) şi să rămânem optimişti că în cele 90 de minute de săptămâna viitoare vom şti să creăm pericol folosindu-ne de meciurile cu Juve şi Bayern", a adăugat Emery.Liverpool a luat o opţiune pentru finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri seara, pe Anfield, în prima manşă a semifinalelor.Liverpool a făcut un meci foarte bun şi s-a impus prin autogolul lui Pervis Estupinan (53) şi reuşita lui Sadio Mane (55).Manşa secundă se va disputa pe Estadio de la Ceramica, în data de 3 mai.