Unai Emery: Este un moment trist pentru noi, dar Liverpool merită să joace finala

Antrenorul echipei Villarreal, Unai Emery, a declarat că formaţia sa nu a avut capacitatea de a se ridica tot timpul la nivelul unei întâlniri eliminatorii cu Liverpool.

"Când pierzi, momentul este trist pentru toată lumea. Ei merită să joace în finală. În prima repriză le-am arătat tuturor că suntem o echipă bună şi că putem avea ocazii. Dar diferenţa în cele două meciuri a fost în favoarea lor. Astăzi aveam nevoie de ceva mai mult. Trebuia să ne apărăm cu ardoare şi să nu-i lăsăm să se poziţioneze. Am marcat, am avut penalti (n.r. - neacordat) şi ei nu s-au apropiat de poarta noastră. Prima repriză a fost încurajatoare. Gerard Moreno a jucat accidentat, i-a fost greu să sprinteze şi ne-am pierdut forţa. Noi nu mai eram la fel. Trebuia să avem mai mult mingea, dar primul lor gol ne-a afectat prea mult psihic. Am rămas fără energie. Nu am avut capacitatea de a răspunde la cerinţele unei întălniri eliminatorii cu Liverpool. Am fost aproape de excelenţă, dar nu am reuşit să ne menţinem timp de nouăzeci de minute", a declarat Emery, informează News.ro.

Liverpool s-a calificat pentru a zecea oară în istorie în finala Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2 (0-2), echipa Villarreal, în manşa a doua a semifinalelor. Liverpool s-a impus şi în tur, cu 2-0.

"Cormoranii" au câştigat de şase ori Liga Campionilor, în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019 şi au pierdut finalele din 1985, 2007 şi 2018.

Miercuri, de la ora 22.00, se joacă meciul Real Madrid - Manchester City. În tur, City s-a impus cu 4-3.

Finala va avea loc la 28 mai, pe Stade de France.