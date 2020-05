Unda verde pentru concediu in Spania

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anuntat astazi planul de redeschidere a granitelor tarii, in vederea reluarii turismului.

“Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta“, pentru a preveni raspandirea noului Coronavirus, a precizat premierul spaniol intr-un discurs. ''Vom asigura ca turistii sa nu fie expusi vreunui risc si de asemenea, ca ei sa nu reprezinte un risc pentru noi'', a adaugat acesta.

Spania este una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care in timpul acesteia si-a transformat numeroase hoteluri in spitale. Inca de la inceputul lunii mai, odata cu relaxarea treptata a restrictiilor, locuitorii Spaniei si persoane de pretutindeni iubitoare de calatorii au sperat ca redeschiderea granitelor tarii sa fie mai devreme de luna iulie.

Spania este una dintre principalele destinatii turistice din lume, cu un numar impresionant de turisti in fiecare an, multumita diverselor puncte de atractie pe care aceasta le are. Este important sa subliniem ca tara este a doua din lume cu cele mai multe orase Patrimoniu, a treia ca numar de spatii naturale declarate Rezervatii ale Biosferei sau tara care detine cele mai multe plaje cu Steag Albastru din toata Emisfera Nordica. Madrid, Barcelona, Ibiza, Mallorca, Malaga sau Marbella sunt doar cateva locatii spaniole unde romanii aleg sa-si petreaca perioada concediului de vara.

Speranta Anghel