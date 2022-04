Unde dai și unde crapă: The Lancet anunță că un vaccin antimeningită protejează de gonoree

Un vaccin deja existent împotriva meningitei de tip B ar putea proteja împotriva unei boli cu transmitere sexuală, gonoreea, susţin trei studii publicate în "The Lancet Infectious Diseases", potrivit AFP. Cunoscută şi sub denumirea de blenoragie, aceasta infecţie, cauzată de o bacterie transmisă în timpul actului sexual neprotejat, afectează în principal persoanele sub 30 de ani, în special bărbaţii.

Netratată, gonoreea poate duce, de exemplu, la un risc crescut de a contracta HIV sau la infertilitate la femei. Peste 80 de milioane de cazuri noi au fost înregistrate la nivel mondial în 2020, un număr care este în creştere, scrie Agerpres.

În 2016, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a stabilit ca obiectiv reducerea incidenţei gonoreei cu 90% până în 2030. Însă un vaccin eficient nu a fost încă dezvoltat, iar eficacitatea în scădere a medicamentelor împotriva bacteriilor care provoacă această boală stârneşte temeri că gonoreea va deveni mai rezistentă la tratamente. De aici şi interesul pentru vaccinurile împotriva meningitei meningococice B, care ar putea ajuta la îmbunătăţirea protecţiei împotriva gonoreei, potrivit studiilor publicate în "The Lancet Infectious Diseases".

Conform unui prim studiu, realizat în Australia de profesorul Helen Marshall, vaccinul anti-meningită 4CMenB în două doze pare a fi eficient în proporţie de 33% împotriva gonoreei. Cifrele sunt similare într-un al doilea studiu, realizat în Statele Unite de dr. Winston Abara: vaccinarea cu două doze din acest vaccin împotriva meningitei B pare să ofere o protecţie de 40% împotriva gonoreei. O singură doză de vaccin ar fi fost eficientă în proporţie de 26%.

Aceste două studii, pentru care autorii recunosc că există anumite limitări, evaluează datele existente şi, prin urmare, nu permit o legătură cauzală directă. De aceea, sunt necesare studii clinice pentru a confirma acest lucru. Chiar dacă vaccinul împotriva meningitei B nu este un răspuns ideal împotriva gonoreei, el ar putea să ofere un avans pentru găsirea unui vaccin specific, estimează cercetătorii. Un al treilea studiu a încercat să contureze efectele sanitare şi economice ale utilizării vaccinului împotriva meningitei B pentru a proteja împotriva gonoreei.

Vaccinarea persoanelor celor mai expuse riscului de infecţie reprezintă modalitatea cea mai rentabilă de a preveni un număr mare de cazuri, potrivit acestui studiu condus de Imperial College din Londra. Ea ar putea preveni 110.000 de cazuri în Anglia şi permite economisirea a 8 milioane de lire sterline în 10 ani.