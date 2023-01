Unele dintre cele mai mari vedete de pe scena muzicii rock i-au adus un omagiu regretatului chitarist britanic Jeff Beck, care a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 78 de ani, relatează joi BBC.

Robert Plant, membru fondator al trupei Led Zeppelin, a declarat că "talentul muzicianului a fost enorm", amintind "energia şi entuziasmul fără limite" al acestuia. "Şi-a ocupat locul, cot la cot cu virtuozii epocii", a adăugat muzicianul, potrivit Agerpres.

Rod Stewart, care a cântat alături de chitarist în trupa Jeff Beck Group, l-a numit pur şi simplu "cel mai mare". Alături de o poză în care apare cu Beck, postată pe Instagram, cântăreţul a scris: "Jeff Beck a fost pe altă planetă. Ne-a dus pe mine şi pe Ronnie Wood în SUA la sfârşitul anilor '60, în trupa lui, Jeff Beck Group, şi de atunci nu am mai privit înapoi. A fost unul dintre puţinii chitarişti care, când cântau live, mă ascultau cântând şi răspundeau. Jeff, ai fost cel mai mare, omule. Mulţumesc pentru tot. RIP".

Wood a adăugat: "Acum Jeff a plecat; mă simt ca şi cum unul dintre fraţii mei a părăsit această lume şi o să-mi fie foarte dor de el". El i-a mulţumit chitaristului pentru "primele noastre zile împreună în Jeff Beck Group, cucerind America".

Super-grupul american de rock Hollywood Vampires, alcătuit din Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry şi Tommy Henriksen, a transmis, de asemenea, un mesaj după "decesul dragului nostru prieten şi legendă a chitarei". Atât "incredibila măiestrie în muzică", cât şi "pasiunea lui Jeff pentru chitară au fost o inspiraţie pentru noi toţi", au scris membri trupei într-o declaraţie comună adăugând că "el a fost un adevărat inovator, iar moştenirea lui va dăinui prin muzica lui. Odihneşte-te în pace, Jeff".

Cântăreţul şi chitaristul rock Eric Clapton, pe care Beck l-a înlocuit în trupa de blues Yardbirds din anii 1960, a scris simplu pe Twitter: "Întotdeauna şi pentru totdeauna".

Jimmy Page, de asemenea membru fondator al formaţiei Led Zeppelin, care a făcut parte şi din trupa Yardbirds, i-a adus un omagiu lui Beck, numindu-l "războinicul celor şase corzi" şi i-a lăudat imaginaţia muzicală "aparent nelimitată", care putea "canaliza muzica din eter".

Solistul The Rolling Stones, Mick Jagger, a postat un videoclip în care cântă alături de Beck, scriind că muzica a pierdut "unul dintre cei mai mari chitarişti ai lumii". "Tuturor ne va lipsi atât de mult", a adăugat Jagger.

Brian Wilson, cofondator al trupei The Beach Boys, a scris despre Beck că a fost un "chitarist de geniu" şi a amintit că "eu şi trupa mea am avut ocazia să îl vedem îndeaproape când am fost în turneu cu el în 2013".

The Edge din formaţia U2 a declarat că Jeff Beck a cântat "punk rock înainte ca punk-ul să existe şi a fost unul dintre cei mai inventivi chitarişti din toate timpurile. El a ridicat foarte sus ştacheta pentru noi toţi cei care l-am urmat. Legenda lui va dăinui".

Chitaristul şi vocalistul trupei Pink Floyd, David Gilmour, a scris: "Sunt devastat de vestea morţii prietenului şi eroului meu Jeff Beck, a cărui muzică ne-a încântat şi ne-a inspirat atâţia ani, pe mine şi pe nenumăraţi alţii".

Trupa ZZ Top, care a susţinut turnee cu Beck, l-a numit "un muzician genial şi un prieten".

Solistul formaţiei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a spus că a fost o "atât de mare onoare" să îl cunoască şi să cânte cu Beck, adăugând: "Nu pot să descriu cât de întristat sunt".

Membrul fondator al trupei Black Sabbath, Tommy Iommi, l-a descris pe Jeff Beck drept "o persoană atât de drăguţă şi un chitarist remarcabil, legendar şi genial".

Brian May, chitaristul formaţiei Queen, a declarat că a rămas fără cuvinte, însă l-a numit pe Beck "apogeul absolut al interpretării la chitară" şi o "fiinţă umană a naibii de bună".

Doi dintre componenţii trupei Kiss, Gene Simmons şi Paul Stanley, şi-au exprimat de asemenea şocul la aflarea veştii decesului muzicianului. Simmons a numit vestea "sfâşietoare", în timp ce Stanley a spus că Beck "a făurit un drum imposibil de urmat".

Cântăreţul Paul Young a scris într-o postare pe Twitter că Jeff Beck "a fost iubit de toţi cunoscătorii", descriindu-l drept "chitaristul chitariştilor!'.

Jeff Beck, care a ajuns celebru ca membru în trupa The Yardbirds înainte de a-şi construi o carieră solo de mare succes, a murit marţi la vârsta de 78 de ani după ce a contractat meningită bacteriană.

Chitaristul, născut la 24 iunie 1944, a fost inclus de două ori în celebrul panteon Rock & Roll Hall of Fame - în 1992, alături de trupa The Yardbirds, şi în 2009, ca muzician solo.