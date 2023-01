Ungaria forțează și acordă sprijin Bulgariei pentru aderarea la Schengen: nimic despre România

Ungaria sprijină Bulgaria în vederea aderării la Schengen, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjártó după o întâlnire, la Sofia, cu omologul său bulgar Nikolai Milkov, care, la rândul său, a detaliat ce vrea să facă pentru ca data de 1 octombrie, pe care ţara sa şi-a propus-o pentru aderare, să fie una realistă, relatează presa bulgară, informează News.ro.

Potrivit lui Peter Szijjártó, este "teribil" că Bulgaria nu a primit undă verde pentru aderarea la spaţiul de liberă circulaţie. "În ceea ce ne priveşte, vom continua să insistăm ca standardele duble să nu fie aplicate. Nu vom permite ca nişte criterii subiective să înlocuiască criteriile obiective. Bulgaria îndeplineşte în mod obiectiv criteriile de aderare la Schengen", a declarat Peter Szijjártó, citat de novinite.com.

"Bulgaria trebuie să devină membră a spaţiului Schengen şi nu vom permite nimănui, din motive politice sau de altă natură, să nu sprijine acest lucru", a mai spus Peter Szijjártó, potrivit 24chasa.bg.



La rândul său, ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a reiterat că ţinta Bulgariei este aderarea la Schengen la 1 octombrie. "Nu avem încă o astfel de dată stabilită oficial, dar este o dată pe care ne-am stabilit-o noi ca obiectiv, cu condiţia ca tot ceea ce planificăm să fie îndeplinit şi, în acest sens, este realistă", a spus şeful diplomaţiei de la Sofia.

"Această problemă este foarte importantă pentru noi. L-am asigurat pe oaspetele nostru maghiar că Bulgaria va continua să urmărească această prioritate cu toată forţa. Vom lucra în mai multe domenii. Primul este legat de activităţile Ministerului de Interne şi consolidarea resurselor pentru a aborda problema migraţiei ilegale. Acest lucru se face în diferite sectoare. În primul rând, este vorba despre protecţia fizică a frontierei noastre cu Turcia. În decembrie, preşedintele bulgar a negociat o asistenţă sporită din partea Turciei pentru a împiedica migranţii să ajungă la graniţa noastră. În interiorul Bulgariei, se vor depune toate eforturile pentru a identifica şi a preveni transferurile de migranţi către frontiera sârbă. În al treilea rând - paza frontierei cu Serbia, astfel încât migranţilor care au trecut de primele două bariere să nu li se permită să treacă de a treia", a detaliat Milkov, citat de 24chasa.bg.

"În ceea ce priveşte activitatea noastră diplomatică, vom lucra în primul rând cu Comisia Europeană şi cu partea olandeză, astfel încât Bulgaria să aibă un raport de evaluare care să fie gata în iunie sau iulie. Acesta va urma modelul rapoartelor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Evaluare şi va trebui să arate ce am făcut din 2019, când a fost ultimul raport al Bulgariei în cadrul mecanismului. Ideea este ca acesta să cuprindă tot ceea ce îşi doresc şi se aşteaptă partenerii să vadă că se întâmplă în interior, astfel încât raportul să corespundă aşteptărilor lor", a subliniat Milkov.



"În plus, acest raport va permite, după acceptarea sa de către partea olandeză, ca Haga să participe la o misiune de verificare - pentru a verifica modul în care se desfăşoară efectiv activităţile la frontieră, modalităţile de obţinere a vizelor, cooperarea juridică cu ţările terţe etc. Dacă toate acestea se vor întâmpla, aşteptăm cu nerăbdare data de 1 octombrie pentru aderarea la Schengen. Această dată nu a fost convenită cu partenerii noştri, dar este realistă şi o stabilim ca obiectiv", a adăugat ministrul bulgar de externe.

"Un moment-cheie de care depinde apartenenţa noastră la Schengen este adoptarea legilor pe care guvernul interimar le-a înaintat parlamentului, astfel încât să nu primim din nou o evaluare negativă, dar sper că acest scenariu va fi evitat", a subliniat Nikolai Milkov.



"Ungaria ne sprijină foarte puternic în acest obiectiv, deoarece, în calitate de frontieră externă a spaţiului Schengen, Ungaria este conştientă de provocările cu care ne confruntăm. Din partea noastră, am prezentat foaia de parcurs şi priorităţile noastre de aderare", a mai spus Milkov după întâlnirea cu omologul său maghiar.