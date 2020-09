UniCredit Bank a primit o suplimentare de 889 milioane de lei pentru plafonul de garantare a creditelor prin IMM Invest

UniCredit Bank a primit din partea Ministerului Finanţelor Publice (MFP) o suplimentare de 889 milioane de lei a plafonului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii prin programul IMM Invest România, potrivit unui comunicat al băncii, transmis marţi AGERPRES.

"Ne bucurăm că am reuşit să alocăm primul plafon din programul IMM Invest şi că am oferit întreprinderilor mici şi mijlocii care s-au îndreptat către UniCredit Bank posibilitatea de a-şi asigura capitalul de lucru şi de investiţii. Astfel, într-o perioadă plină de provocări, am venit în întâmpinarea clienţilor noştri IMM cu un flux de analiză şi aprobare rapid, eficient şi fluid. Posibilitatea de a accesa credite care beneficiază de scheme de garantare în care statul este partener reprezintă o gură de oxigen pentru activitatea companiilor. Suplimentarea plafonului de garantare primită prin intermediul programului IMM Invest ne permite să extindem suportul pentru acestea şi să contribuim astfel la revenirea economiei româneşti", declară Antoaneta Curteanu, vicepreşedintele Directoratului şi Coordonator al Diviziei de Retail UniCredit Bank, potrivit agerpres.ro.

Odată cu majorarea plafonului iniţial, suma a ajuns la peste 1,5 miliarde de lei.

Până în acest moment, UniCredit a utilizat 680 milioane de lei prin intermediul programului IMM Invest, utilizând fondurile proprii şi garanţiile de stat pentru a finanţa economia reală şi oferind sprijin unei game largi de companii româneşti afectate de pandemie. Astfel, de la debutul programului IMM Invest, UniCredit Bank a acordat facilităţi de credit garantate prin programul IMM Invest către companii din numeroase sectoare de activitate - producţie, construcţii, agricultură, industria alimentară, IT, transporturi, precum şi din multiple alte domenii.

Statul român, prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garantează în proporţie de 80% sau 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanţarea IMM-urilor, în funcţie de tipul companiei. Începând din data de 25 august 2020, alături de firmele mijlocii, şi microîntreprinderile, şi firmele mici pot accesa credite garantate de stat, prin programul IMM Invest, de până la 5 milioane de lei.

UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană de succes, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate şi de Investiţii, care oferă o reţea unică vest, central şi est europeană bazei sale de clienţi.

Grupul este prezent în România prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.