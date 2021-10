UniCredit Bank accelerează finanţările pentru companii prin programul IMM Invest Romania, majorând plafonul cu 464 milioane de lei

UniCredit Bank accelerează finanţările pentru companii prin programul IMM Invest Romania, ediţia 2021, printr-o majorare a plafonului alocat cu suma de 464 milioane de lei, atingând-se astfel totalul de 1,78 miliarde de lei, a anunţat vineri banca, conform agerpres.

Potrivit sursei citate, UniCredit Bank a primit din partea Ministerului Finanţelor o suplimentare de 464 milioane de lei a plafonului existent de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie prin programul IMM Invest România, ediţia 2021.

Reprezentanţii băncii susţin că suplimentarea plafonului de garantare până la valoarea de 1,78 miliarde de lei vine în contextul în care UniCredit Bank a folosit în cea mai mare parte, până în acest moment, plafonul de peste 1,316 miliarde de lei alocat iniţial prin intermediul programului, utilizând fondurile proprii şi garanţiile de stat pentru a finanţa economia reală şi oferind sprijin unei game largi de companii româneşti afectate de pandemie."Cu sprijinul UniCredit Bank peste 1.600 de companii au beneficiat de garanţiile programului IMM Invest. Printre sectoarele care au primit finanţare în cadrul progrmului se numără: comerţ (46%), produse şi servicii de consum (18%), construcţii (10%), transport şi depozitare (8%), agricultură, silvicultura şi pescuit (7%), precum şi companii ce îşi derulează activităţile în sectoarele sănătate şi IT", se menţionează în comunicat.Statul Român, prin Ministerul de Finanţe, reprezentat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garantează în proporţie de 80%, respectiv 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanţarea IMM-urilor, în funcţie de categoria in care se incadreaza beneficiarul programului.În ediţia aferentă anului 2021, o componentă importantă a programului IMM Invest este reprezentată de Subprogramul Agro IMM Invest, care susţine întreprinderile eligibile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. În plus, în 2021 programul se adresează şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, fiind adăugate şi noi domenii eligibile pentru finanţare, precum fabricarea unor băuturi alcoolice şi non-alcoolice."Situaţia fără precedent creată de pandemie a demonstrat rezistenţa mediului de afaceri local în faţa adversităţii. Capacitatea organizatorică, inovaţia şi accesul la tehnologie împreună cu instrumentele financiare adecvate au asigurat în această perioadă stabilitatea economiei. Suplimentarea plafonului de garantare primită prin intermediul programului IMM Invest ne permite să extindem suportul pentru companii şi să contribuim astfel în continuare la revenirea economiei româneşti. De la debutul programului IMM Invest, UniCredit Bank a reuşit să ofere, într-o perioadă plină de provocări, facilităţi de credit garantate către companii din numeroase sectoare de activitate onorându-şi astfel angajamentul de fi un partener de încredere în demersul permanent de susţinere a mediului local de afaceri. În plus, UniCredit Bank oferă o gamă largă de instrumente financiare pentru toate segmentele de clienţi companii, prin numeroase parteneriate încheiate pentru accesarea unor scheme de garantare finanţate din bugetul Uniunii Europene sau din cel naţional", a afirmat Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank.Astfel, în prezent, clienţii UniCredit Bank pot accesa mai multe programe de finanţare cu garanţii de stat sau din bugetul Uniunii Europene, printre care: EaSI, COSME, Iniţiativa pentru IMM, Programul Fund of Funds.UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate şi de Investiţii, care oferă o reţea unică vest, central şi est europeană bazei sale de clienţi. Grupul este prezent în România prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.