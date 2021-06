Uniunea Europeană a exclus zece dintre cele mai mari bănci ale lumii din programul său de emisiuni

Uniunea Europeană a decis să excludă zece dintre cele mai mari bănci ale lumii din programul său de emisiuni de obligaţiuni pentru finanţarea programului de rezilienţă, citând cazurile recente în care organismele de reglementare au pedepsit aceste bănci pentru că au format carteluri, transmite Bloomberg, citat de agerpres.

Giganţi bancari precum JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. şi Barclays Plc au fost excluşi de la emisiunile de obligaţiuni prin care Comisia Europeană vrea să strângă aproximativ 800 de miliarde de euro pentru programul NextGenerationEU. În cadrul acestui program, Executivul comunitar ar urma să emită numai în acest an obligaţiuni în valoare de 80 de miliarde de euro. Cele zece bănci au fost temporar excluse de la participarea la aceste tranzacţii foarte profitabile până când blocul comunitar va decide că au făcut suficient pentru a rezolva precedentele nereguli constatate de autorităţile de reglementare.

Această decizie are capacitatea de a modifica topul celor mai importante bănci din regiune, acordând comisioane importante unor bănci mai mici şi influenţând chiar şi bonusurile bancherilor. Emisiunea de obligaţiuni de marţi, de pe urma căreia UE a strâns 20 de miliarde de euro, cea mai mare sumă strânsă vreodată la o singură tranzacţie, a generat comisioane de peste 20 de milioane de dolari pentru bănci, potrivit calculelor Bloomberg.Emisiunile de obligaţiuni prin sindicalizare sunt o "vacă de muls" pentru bănci, subliniază Liam O'Donnell, analist la Aberdeen Standard Investments.Printre băncile afectate de această decizie se regăsesc nume importante din industria bancară precum Deutsche Bank AG, Nomura Holdings Inc., UniCredit SpA, NatWest Group Plc, Natixis SA şi Credit Agricole SA"Aceste bănci trebuie să demonstreze că au luat toate măsurile de remediere necesare care au fost cerute de Comisie. Ne aşteptăm să trimită informaţiile necesare şi ulterior le vom analiza şi vom evalua. Nu pot să prezic cât timp va dura", a declarat marţi comisarul pentru Buget, Johannes Hahn.Interzicerea participării unor bănci la emisiunile de obligaţiuni este o raritate iar în cazul UE este o premieră după ce blocul comunitar a început anul trecut să emită obligaţiuni cu un volum semnificativ în sprijinul schemei de susţinere a şomajului parţial SURE, un program care a presupus emiterea unor obligaţiuni în valoare de 90 de miliarde de euro.În luna august a anului trecut, Morgan Stanley şi-a pierdut, temporar, statutul de dealer primar pentru obligaţiuni guvernamentale franceze ca urmare a unor tranzacţii făcute în 2015. În luna aprilie a acestui an Bank of America s-a numărat printre băncile amendate cu 28,5 milioane de euro de către organismele de reglementare din UE pentru ca luat parte la un cartel pe piaţa tranzacţiilor cu obligaţiuni suverane americane iar în luna mai Nomura şi UniCredit au fost amendate pentru că s-au înţeles între ele cu privire la tranzacţiile cu obligaţiuni guvernamentale în timp crizei datoriilor suverane.În pofida excluderii celor 10 mari bănci, volumul cererilor venite de la investitori pentru prima emisiune de obligaţiuni a UE destinată finanţării fondului de relansare al UE a urcat la 142 de miliarde de euro.După tranzacţia de tip sindicalizat de marţi, în cadrul căreia UE a angajat bănci de investiţii să vândă obligaţiuni în mod direct către investitorii finali, UE ar urma să mai lanseze alte două emisiuni similare, până la finele lunii iulie. Ulterior, Comisia va oferi şi obligaţiuni cu maturităţi mai mici iar din luna septembrie va începe să vândă obligaţiuni la licitaţii, într-o manieră mai apropiată de felul în care guvernele emit obligaţiuni.