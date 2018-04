Uniunea Judecătorilor şi Asociaţia Magistraţilor cer desecretizarea tuturor protocoalelor SRI: 'Cei care au semnat trebuie să dea socoteală'

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) susţin desecretizarea tuturor protocoalelor încheiate de SRI cu instituţii din justiţie, dar şi nevoia ca persoanele care le-au semnat să dea socoteală. UNJR şi AMR multumesc tuturor celor care au sustinut actiunile asociatiilor prin care, incepand cu 2015, am urmarit publicarea tuturor actelor si protocoalelor secrete ce au vizat sau afectat administrarea justitiei in Romania.

Vezi şi: 3 CONDIMENTE care STIMULEAZĂ DIGESTIA. Introdu-le în preparatele de Paște!

"Intr-un stat care se pretinde democratic si care respecta separatia puterilor, justitia nu poate fi administrata dupa acte secrete, asa cum era in perioada comunista. Cine sustine contrariul are grave carente in a intelege in primul rand democratia si ce inseamna respectarea drepturilor si libertatilor omului.

Cuprinsul Protocolului semnat intre Parchetul General si SRI in 2009 confirma ingrijorarile pe care, incepand cu 2015, UNJR si AMR le-au exprimat in spatiul public cu privire la implicarea SRI in justitie.

Faptul ca SRI-ul a fost cel care a initiat declasificarea acestui Protocol este de laudat si reprezinta un prim pas de revenire la normalitatea democratica si de recredibilizare a acestei institutii.

Grava si nescuzabila, insa, este atitudinea reprezentantilor Parchetului General, care de atatia ani de zile au actionat in baza acestui Protocol ce a produs consecinte efective in dosarele de urmarire penala, punand la indoiala respectarea dreptului la aparare si la un proces echitabil al celor acuzati.

Dincolo de faptul ca Protocolul adauga la lege si are prevederi ce contravin legii, prin acceptarea acestuia procurorii si parchetele au cedat independenta lor operationala SRI-ului, afectand in mod grav statutul procurorilor si increderea cetatenilor in activitatea acestora.

Acest Protocol a subminat independenta procurorilor cum nici un act nu a facut-o, si cu toate acestea, din 2009 pana in prezent, nu a aparut in spatiul public vreo reactie din partea parchetelor care sa conteste raportul de subordonare fata de SRI.

Cand un procuror, care are statut de magistrat, accepta sa fie subordonat unui ofiter SRI, isi submineaza singur propria independenta si isi compromite grav reputatia si statutul.

Cei ce au semnat si implementat acest Protocol trebuie sa si-l asume si sa dea socoteala pentru el.

Daca exista procurori care nu au cunoscut continutul lui sau nu au acceptat implementarea acestuia, trebuie, macar in acest ultim ceas, sa iasa public si sa spuna acest lucru, altfel statutul lor va fi compromis.

UNJR si AMR subliniaza, inca o data, ca gravitatea celor cuprinse in Protocol nu poate fi negata deoarece, intr-un stat democratic, administrarea justitiei nu se poate face prin acte care, nu doar ca sunt secrete si inaccesibile celui acuzat si judecatorilor, dar adauga la lege si/sau au prevederi contrare legii.

UNJR si AMR vor incepe o serie de noi actiuni pentru lamurirea tuturor acestor aspecte de o gravitate fara precedent, care au afectat grav justitia si statul de drept, prin prisma ingerintei serviciilor de informatii in administrarea actului de justitie.

Solicitam public atat Parchetului General, cat si SRI-ului, sa publice de indata absolut toate protocoalele ori intelegerile de cooperare pe care le au din 1990 pana in prezent, incheiate intre oricare dintre structurile lor din subordine.

De asemenea, solicitam public CSAT-ului sa publice toate hotararile pe care le-a emis din 1990 si privesc ori au legatura cu justitia.

Daca vrem sa ne rupem de trecutul comunist si sa vindecam justitia de metehnele si practicile securiste, trebuie sa incepem prin a afla adevarul cu privire la aceste acte secrete ce au influentat justitia din 1990 pana in prezent. Tot adevarul!", se arată într-un comunicat asumat de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania prin presedinte Jud. Dana Girbovan şi Asociatia Magistratilor din Romania prin presedintele interimar Jud. dr. Andreea Ciuca.