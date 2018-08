Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România are un nou Director General

Adunarea Generala a UNSAR a validat numirea lui Alexandru Ciuncan in functia de Director General al Uniunii, incepand cu data de 10 septembrie 2018.

In acest context, Adrian MARIN, Presedintele UNSAR, a declarat: „Doresc sa profit de aceasta ocazie pentru a multumi Soranei MANTHO pentru activitatea desfasurata pana in acest moment. Ii uram mult succes pe viitor in proiectele sale personale”.

„Venirea lui Alexandru pe aceasta pozitie marcheaza o noua etapa in evolutia Uniunii si creeaza premise favorabile pentru dezvoltarea industriei de profil din Romania”, a declarat Presedintele UNSAR, precizand ca „din punct de vedere institutional, UNSAR este acum o organizatie stabila si mai puternica, cu proiecte pe masura, in beneficiul pietei si al clientilor nostri, in spiritul legislatiei europene”.

Propunerea Comitetului de Directie a fost facuta in urma unui proces de recrutare si selectie complex, care a avut in vedere calitatile manageriale si experienta nationala si internationala in domeniu, atribute absolut necesare pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale UNSAR: dezvoltarea industriei de asigurari din tara noastra si recastigarea increderii clientilor.

„Ma alatur UNSAR avand convingerea si increderea ca aceasta industrie are de jucat un rol important in dezvoltarea economica si sociala a Romaniei, contribuind la cresterea nivelului de bunastare al cetatenilor sai. Sunt bucuros sa pot pune in valoare, din aceasta noua pozitie, experienta pe care am acumulat-o in institutiile europene”, a punctat Alexandru CIUNCAN, noul Director General al UNSAR.

Cu o experienta de 17 ani in industria asigurarilor din Romania si din Europa Centrala si de Est, Alexandru vine dupa 5 ani petrecuti in calitate de membru al celor doua grupuri consultative ale EIOPA - Autoritatea Europeana in Asigurari si Pensii Ocupationale, in calitate de expert in protectia consumatorului si market conduct. El are, de asemenea, un background solid in jurnalism financiar, comunicare si business development in cadrul companiei XPRIMM si al APPA-Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor.

Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Alexandru este detinatorul unui Certificat Profesional in Management (OPEN University Business School, Marea Britanie) si este, totodata, licentiat PMP-Project Management Professional si ACP-Agile Certified Professional Diploma (Project Management Institute, SUA).

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 20 companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 80% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei asigurărilor pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federației asigurătorilor și reasigurătorilor europeni – Insurance Europe.