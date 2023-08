Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România și Asociaţia Profesioniştilor de Presă Cluj protestează împotriva creșterii TVA la tipărituri

Filiala Cluj a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) şi Asociaţia Profesioniştilor de Presă Cluj (APPC) au trimis o scrisoare deschisă Guvernului României în care atrag atenţia asupra faptului că majorarea TVA la publicaţiile tipărite va duce la dispariţia presei scrise.

"Către Guvernul României, în atenţia domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, organizaţie de creaţie cu statut de utilitate publică, atrage atenţia alături de Asociaţia Profesioniştilor de Presa Cluj şi numeroşi editori de presa scrisă că majorarea TVA-ului la publicaţiile tipărite va duce la dispariţia de pe piaţă a celei mai credibile surse de informare pentru cetăţeni - presa scrisă", se arată într-un comunicat trimis, marţi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în toate societăţile democratice, presa scrisă este considerată garanţia informaţiei corecte.

"În prezent, pentru publicaţiile tipărite-cotidiane, săptămânale, reviste etc. TVA-ul este de 5%. Majorarea acestei taxe va duce la creşterea preţului produselor media tipărite, ceea ce va determina, în prima fază, scăderea vânzărilor, şi apoi, în mod evident, încetarea apariţiilor ediţiilor tipărite. Or, acest lucru va afecta grav accesul cetăţenilor la informaţii de interes public verificate şi documentate într-o perioadă în care mediul online este asaltat de conţinut fals şi dezinformare. Ţinem să arătăm că presa scrisă constituie un suport şi pentru realizarea unora dintre actele juridice şi administrative. Concret, conform codurilor civile, o serie de proceduri juridice si administrative sunt condiţionate de asigurarea publicităţii în presa scrisă. Dacă acest lucru nu va mai putea fi realizat, cu siguranţă va fi imposibilă asigurarea legalităţii unora dintre acte", se mai arată în comunicat.Aceeaşi sursă mai arată că produsele media locale în format tipărit sunt esenţiale pentru informarea corectă şi consecventă a cetăţenilor, pentru bunul mers al comunităţilor noastre şi că existenţa publicaţiilor tipărite este o condiţie necesară pentru conservarea democraţiei şi asigurarea pluralităţii opiniilor, potrivit agerpres."Majorarea TVA-ului la publicaţii va însemna un aport infim la bugetul naţional, dar va duce la închiderea a zeci de redacţii şi dispariţia a mii de locuri de muncă. Şi aici vorbim de redactorii şi reporterii publicaţiilor tipărite, de tehnoredactorii care paginează aceste publicaţii, de angajaţii firmelor de difuzare din toată ţara, precum şi de salariaţii tipografiilor. Astfel, va înceta să existe o întreagă ramură economică, una care contribuie la bugetul ţării prin impozitele aferente salariilor angajaţilor din acest sector, dar şi prin taxele şi impozitele pe care le plătesc societăţile care editează aceste publicaţii. Datorită rolului pe care îl are în societate, peste tot în lumea civilizată presa tipărită este sprijinită de stat prin diverse măsuri. În România, publicaţiile tipărite nu beneficiază de nicio facilitate. Presa tipărită este rodul muncii unor echipe de jurnalişti care cred în misiunea lor nobilă şi care fac eforturi disperate pentru a rezista în faţa preţurilor mari la hârtia de tipar, la energie, dar şi la măsurile luate de anumite administraţii locale de a desfiinţa punctele de vânzare a publicaţiilor", se menţionează în comunicat.