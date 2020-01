Universitatea Craiova l-a cedat pe atacantul Raoul Baicu la Astra Giurgiu: Contractul cu giurgiuvenii este valabil pe 3 ani și jumătate

Atacantul Raoul Baicu (19 ani) a fost cedat de Universitatea Craiova la Astra Giurgiu. Contractul cu giurgiuvenii este valabil pe 3 ani și jumătate, după cum a precizat chiar fotbalistul, anunță MEDIAFAX.

Gazeta de Sud anunță că formația olteană a păstrat procente dintr-un viitor transfer al jucătorului, dar nu se cunosc aspecte financiare ale tranzacției. „Acum sunt în cantonament cu Astra Giurgiu. Am semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate. Îmi pare rău că am plecat de la Craiova, dar sunt sigur că o să fie mai bine pentru mine la Astra, pentru că am şanse mai mari să joc.

Îmi pare rău că mă despart de prietenii de acolo. Am stat trei ani şi jumătate la Craiova şi amintirile nu se şterg aşa de uşor. Mi-au fost mereu aproape şi le urez succes pe mai departe.” , a spus Baicu, după plecarea de la Craiova.

Baicu a prins 13 meciuri pentru echipa mare a Craiovei și a marcat un gol.