Universitatea de Vest Timişoara a desemnat-o pe Andreea Răducan ambasadoare a UVT Liberty Marathon 2021

Universitatea de Vest Timişoara (UVT) a desemnat-o pe multipla campioană olimpică şi mondială Andreea Răducan ambasadoarea competiţiei UVT Liberty Marathon 2021, singurul maraton organizat de o universitate din România, şi care se va desfăşura în 26 septembrie.

"Am trăit astăzi o mare bucurie şi am simţit din nou sentimentul de libertate şi de împlinire pe care îl am întotdeauna când văd că sportul este la el acasă, la Universitatea de Vest din Timişoara. Pentru că Andreea Răducan este Alumna UVT şi pentru că a devenit Ambasadoare UVT Liberty Marathon la ediţia din acest an, am fost onorat să-i spun 'Bine ai venit acasă, Andreea!'", declară rectorul UVT, Marilen Pirtea, într-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Desfăşurat în primul oraş liber de comunism din România, Timişoara, sub sloganul "Dare to run", evenimentul se află la cea de-a IV-a ediţie, cu menirea de a cultiva ideea de libertate prin sport, prin sănătate şi prin cultivarea unui spirit independent.

Ambasadoarea UVT Liberty Marathon 2021, Andreea Răducan, va semna medalia oferită alergătorilor care parcurg o cursă în cadrul UVT Liberty Marathon 2021 (de la 2 la 42 km). Ea se alătură astfel colegilor campioni olimpici care au oferit votul de încredere evenimentului sportiv organizat de UVT, Constantina Diţă (2018), Simona Amânar (2019), Camelia Potec (2020).

Odată cu prezenţa Andreei Răducan la UVT, s-a lansat şi noul website https://libertymarathon.uvt.ro/, un nou concept vizual, informaţia reorganizată într-o manieră şi accesibilă, care facilitează, printre altele, şi rolul educaţional al evenimentului sportiv al UVT, prin materiale care ghidează pentru un stil de viaţă sănătos, nutriţia şi antrenamentele pentru alergare în care prevenim accidentările, cu contribuţia experţilor renumiţi din cadrul comunităţii UVT.

Totodată, s-a dat startul înscrierilor pentru cursa care se potriveşte fiecăruia, de la 2 la 42 km.

Pe baza informaţiilor disponibile acum, evenimentul va putea găzdui onsite 500 de persoane (înscrise la cursele cronometrate), iar ceilalţi alergători vor putea transmite online dovada alergării. Orice actualizări privind numărul de participanţi onsite va fi comunicat în timp util tuturor persoanelor înscrise şi celor interesate să se alăture evenimentului.

Universitatea de Vest din Timişoara se preocupă constant de dezvoltarea continuă a comunităţii din care face parte, sprijinind membrii comunităţii sale în a deveni cea mai bună versiune proprie. Rolul educaţional al Universităţii se manifestă şi prin oferirea cadrului de dezvoltare sportivă, fiind ştiut faptul că prin sport dobândim claritatea obiectivelor, perseverenţă în urmărirea acestora, orientare pe termen lung şi, nu în ultimul rând, motivaţia internă de a ne autodepăşi constant, transmite instituţia academică timişoreană.