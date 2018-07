UNPR, replică pentru un fost președinte al partidului: Gabriel Oprea apare în documentele de la Registrul Partidelor Politice

Secretarul general al UNPR, Nuțu Fonta, îi dă o replică fostului senator UNPR Marian Vasiliev, cel care a susținut, într-o declarație recentă, că Gabriel Oprea nu mai are nicio legătură cu UNPR, iar partidul există doar în măsura în care el continuă acțiunea în instanță prin care a contestat fuziunea cu PMP. Vasiliev a fost primul președinte UNPR după fuziunea cu PMP, fiind cel care a deschis acțiunea în instanță de denunțare de protocolului cu partidul lui Băsescu. Ulterior, acesta a fost înlocuit de Ion Răducanu.

„Pentru corecta informare a opiniei publice in legatura cu declaratiile recente ale unui fost senator si fost membru al UNPR, precizam ca Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei este inregistrata in Registrul Partidelor Politice, instrumentul legal de evidenta a partidelor politice din România, la pozitia 48, cu presedinte fondator - Gabriel Oprea si presedinte - Ion Raducanu, alesi in Congres.

UNPR este un partid politic legal constituit în 2010, care funcționeaza in baza Legii Partidelor Politice nr. 14/2003 si a Statutului, atat la nivel national cat si local.

UNPR va castiga toate bataliile politice pe care si le-a asumat, in ciuda a ceea ce spun unii tradatori si mercenari, care s-au vandut pentru un loc de munca.

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei va avea candidati la alegerile pentru Parlamentul European si pentru Parlamentul Romaniei si va sprijini alegerea celui mai bun presedinte pentru Romania”, precizează Nuțu Fonta pentru STIRIPESURSE.RO.

