Unsprezece producţii, între care patru regizate de femei, au fost selectate în competiţia de scurtmetraje a Festivalului de Film de la Cannes 2020, anunță news.ro.

În total, 3.810 filme din 137 de ţări au fost vizionate de comitetul de selecţie de anul acesta, faţă de 4.240, câte au fost primite anul trecut.

Selecţia de anul acesta, care are o durată, cumulat, de 2 ore şi 24 de minute, este alcătuită din 11 scurtmetraje din 12 ţări. Cinci regizoare se regăsesc în lineup.

Competiţia, care se încheie cu acordarea trofeului Palme d’Or pentru Scurtmetraj, va avea loc toamna viitoare la Palais des festivals din Cannes. Perioada şi numele membrilor juriului vor fi anunţate curând, se arată într-un comunicat.

Comitetul de selecţie al scurtmetrajelor este alcătuit din 6 femei şi 5 bărbaţi: Alice Kharoubi, Julien Hossein, Camille Hébert Benazet, Colin Maunoury, Melissa Malinbaum, Wim Vanacker, Zoé Klein, Jacques Kermabon, Claire Vassé, Félix Chrétien şi Kasia Karwan.

În 2019, trofeul Palme d’or pentru Scurtmetraj a revenit filmului „The Distance Between Us and The Sky” (Grecia), de Vasilis Kekatos. Premiul a fost acordat de un juriu din care a făcut parte şi regizorul român Cătălin Mitulescu.

Au fost selectate:

◊ Sameh ALAA (Egipt) „I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE” - 15’ - Egipt, Franţa, Belgia, Qatar

◊ Marie JACOTEY & Lola HALIFA-LEGRAND (Franţa) „FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE (BLUE FEAR)” - animaţie - 10’ - Franţa

◊ Evi KALOGIROPOULOU (Grecia) „MOTORWAY65” - 14’ - Grecia

◊ Sophie LITTMAN (Marea Britanie) „SUDDEN LIGHT” - 14’ - Marea Britanie

◊ Theo MONTOYA (Columbia) „SON OF SODOM” - documentar - 15’ - Columbia, Argentina

◊ Paul NOUHET (Franţa) „CAMILLE SANS CONTACT” - 15’ - Franţa

◊ David PINHEIRO VICENTE (Portugalia) „O CORDEIRO DE DEUS” - 15’ - Portugalia, Franţa

◊ Lkhagvadulam PUREV-OCHIR (Mongolia) „MOUNTAIN CAT” - 13’ - Mongolia, Marea Britanie

◊ Paul SHKORDOFF (Canada) „BENJAMIN, BENNY, BEN” - 7’ - Canada

◊ Leonardo VAN DIJL (Belgia) „STEPHANIE” - 15’ - Belgia

◊ Zachary WOODS (SUA) „DAVID” - 11’ - SUA