Unt sau margarină? Ce ar trebui să alegem pentru o mai bună sănătate

Este margarina ceea ce ar trebui să alegeți pentru sănătatea dumneavoastră - sau untul este mai bun? "Cred că cei mai mulți oameni presupun că margarina sau înlocuitorii de unt sunt o alegere mai bună pentru sănătate pentru că au un conținut mai mic de grăsimi saturate, ceea ce nu este neapărat adevărat", a declarat Jillian Kubala, un renumit dietetician din New York, scrie nypost-com.

"Grăsimile sunt adesea prost înțelese și simplificate în mod excesiv, chiar și de către profesioniștii din domeniul sănătății, ceea ce a dus la o demonizare generală și la o teamă față de grăsimi. Adevărul este că grăsimile sunt extrem de complexe, iar efectele lor fiziologice depind de compoziția lor, de sursă și nu numai.", declară Kubala.

Untul este un produs lactat, în timp ce margarina este făcută de obicei din uleiuri vegetale și apă, adesea cu adaos de emulgatori și arome.

Înainte de a vă unge o felie de pâine prăjită sau de a arunca ceva în tigaie, haideți să privim la unele dintre speculațiile de sănătate ale untului față de margarină.

Care sunt informațiile nutriționale ale untului?

Kubala a evidențiat informațiile nutriționale despre unt folosind baza de date USDA Food Data Central Database.

După cum a defalcat, o porție normală de unt este de o lingură, și care oferă următoarele:

Calorii: 102

Total grăsimi: 11,5 g

Grăsimi saturate: 7,3 g

Care sunt informațiile nutriționale ale margarinei?

Specificațiile nutriționale ale margarinei pentru o porție de o lingură sunt:

Calorii: 84.8

Total grăsimi: 9,56 g

Grăsimi saturate: 2,34 g

În timp ce margarina este mai săracă în grăsimi totale și în grăsimi saturate decât untul, nu toate alimentele care sunt mai sărace în grăsimi sunt neapărat "mai bune". Margarina, de exemplu, poate fi făcută cu uleiuri care sunt bogate în grăsimi omega-6, spune Kubala.

"În timp ce atât grăsimile omega-3, cât și cele omega-6 sunt necesare pentru sănătate, majoritatea americanilor consumă diete mult mai bogate în omega-6", a spus Kubala, indicând un studiu din 2021 publicat de The Journal of the Missouri State Medical Association. [Omega-6] sunt concentrate în uleiurile vegetale, [mai degrabă] decât omega-3, care sunt concentrate în fructele de mare și în anumite alimente vegetale, cum ar fi semințele de chia"

"Acest lucru duce la un dezechilibru care favorizează omega-6, care tind să fie de natură mai inflamatorie, în detrimentul omega-3, care sunt antiinflamatorii."

Kubala a continuat: "Experții în domeniul sănătății sugerează că acest dezechilibru alimentar este un factor principal care stă la baza multor afecțiuni inflamatorii cronice, inclusiv sindromul metabolic, obezitatea, creșterea factorilor de risc pentru bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și declinul cognitiv."

Cum rămâne cu produsele tartinabile de tip unt vegan sau "pe bază de plante"?

În ultimii ani, "unturile" pe bază de plante au devenit din ce în ce mai populare. "Unturile" pe bază de plante sunt, de obicei, fabricate din diverse uleiuri vegetale, cum ar fi nuca de cocos, soia sau avocado.

Pentru a le da un gust mai asemănător cu cel al untului și pentru a avea textura potrivită, se adaugă adesea emulgatori și arome.

"Unele creme tartinabile pe bază de plante sunt realizate cu ingrediente minime și nutritive, cum ar fi nucile sau laptele de nuci, dar majoritatea alternativelor la unt sunt, în general, foarte procesate și realizate cu uleiuri bogate în omega-6", a declarat Kubala.

Kubala a spus că, dacă dorim să consumăm un produs tartinabil cu o textură asemănătoare untului sau un înlocuitor de unt pe care să îl folosiți în timp ce gătiți sau coaceți, atunci alegerea unui produs pe bază de plante este "perfect în regulă".